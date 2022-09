Más de 2.600 pacientes de alto riesgo tienen ya la cuarta dosis frente al COVID en el área

Con la llegada de las vacunas adaptadas a las nuevas variantes del SARS-CoV-2, las administraciones esperan poder fijar la fecha para la inoculación de la cuarta dosis a los mayores. Empezando por los que superan los 80 y los que cuidan de ellos y pasando luego a los que ya han cumplido los 60. Es cuestión de semanas, según estimaba estos días el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Pero ya hay un grupo de población que cuenta con esta segunda dosis de refuerzo: los más vulnerables. Se trata de trasplantados, pacientes oncológicos, personas con VIH, con ciertos trastornos genéticos o con patologías reumáticas tratadas con fármacos inmunodepresores. Ya hay 2.651 personas con cuatro pinchazos frente al COVID-19 el área sanitaria de Vigo.

El listado inicial elaborado con los facultativos de cada servicio era de 3.500 personas. Pero está abierto y crece cada día. La directora de Enfermería del Área Sanitaria de Vigo, Pilar Reza, explica que el porcentaje de rechazo en este grupo es “muy bajo”, de un 5%. “Más bien, se lo piensan. Te dicen que lo quieren consultar con su médico responsable, que puede ser de otra áreas”, señala. Los más de 800 pacientes de la lista que aún no tiene el cuarto pinchazo es, principalmente, porque están en medio de un tratamiento contraindicado.

El desinterés de la población aumentó con el tercer pinchazo: alrededor de una cuarta parte renunció a él | Solo niños y mayores de 60 superan el 90% con pauta completa

Desde que el 28 de diciembre de 2020 se inauguraba en Vigo la campaña de vacunación más importante de la historia, las enfermeras del área han puesto 1,39 millones de dosis frente al SARS-CoV-2. Un año y nueve meses después, hemos pasado del ansia por inocularse y unos viales que llegaban a cuentagotas, a que incluso lleguen a caducarse algunos en España y que impere cierto desinterés en una cuarta parte de la población. Así, son 401.000 las personas del área que tienen la pauta completa –el 73% de la población en edad de vacunarse–, frente al 93% –513.000– de las que tienen alguna dosis. De esos 112.000, hay 6.700 que solo recibieron un pinchazo. “Suelen ser gente que vino de otra comunidad o país”, indica Reza. También incluye fallecidos. Y, por otro lado, aún hay 47.000 personas que se resisten a vacunarse.

Llegó a haber cien enfermeras vacunando a la vez. Ahora, sigue habiendo un punto de inoculación, pero atendido ya solo por una enfermera y una TCAE a jornada completa y otra enfermera a tiempo parcial. Tienen unos 120 citados al día; entre 10 y 12 que se autocitan; y 40 que aparecen de forma espontánea

¿Y quiénes siguen yendo? Pues los de alto riesgo, no, que se vacunan en Medicina Preventiva. Servicios centrales cita por sms a niños que han cumplido 5 años –unos 120 al mes– y hasta 11 para su segunda dosis; y refuerzos pendientes de 18 a 29 años –unos 60 a la semana– y de entre 30 y 79 años –unos 40–. También hacen repesca, aunque en la actualidad no hay nadie en el listado porque ya han llamado a todos los citados que no acudieron. Están, además, las autocitas y espontáneos.

Por franja de edad, los extremos son los que tienen una mayor cobertura. Asó el 91% de los 33.000 de entre 5 y 11 años tienen alguna dosis y dan por hecho que se pondrán la segunda –a los cinco meses–, según explica Reza. En los adolescentes –de 12 a 17– la “tasa es un poco peor”. Está e un 84% –con un 6% con solo una dosis–. “Pensamos que puede mejorar en otoño, con la vuelta al cole”, destaca.

En los jóvenes de 18 a 29 años es donde se observa mayor desinterés en las dosis de refuerzo. De los 61.500 existentes en el área, el 91% se puso al menos una, pero solo la mitad –en concreto, el 51,27%– tienen la tercera. Quizá porque a principios de 2022 había más miedo a la infección que ahora, quizás porque muchos le han perdido el respeto tras enfermar, quizás porque ya no se necesita para entrar en hostelería... Algo parecido se observa en el grupo de 30 a 59 años, pero menos acusado. el 92,31% de los 253.000 se pusieron al menos una dosis –y prácticamente todos ellos la segunda–, pero solo el 67% se puso la tercera. En los 169.200 mayores de 60 años, solo hay un 10% que no se haya puesto las tres inyecciones y baja a un 1% a partir de los 79 años.