No las juzgamos... ¿Quién no ha ido con reenganche alguna vez a una comida familiar? En este caso no era comida, pero sí un acto de partido donde las dos implicadas, Isabel Díaz Ayuso, presienta de Madrid, y Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, pudieron pasarse el acto haciendo lo que todos en estos casos: sonreír, saludar y tratar de pasar desapercibidas.