Dos festivales en paraísos: del Vive Nigrán al Courel Son

Ese viernes día 15 en que empiecen a sonar las primeras músicas del festival Vive Nigrán, uno estará camino del Courel con otros vigueses como Sesi Pino y Amparo Villar. Cuando en Nigrán, avanzada la tarde, se esté oyendo no sé si a Iván Ferreiro, a Karavana o a Colectivo da Silva en ese entorno privilegiado de Playa América, uno estará dando el pregón que abre en Seoane do Caurel, en el corazón de una sierra Patrimonio Natural por su mágica belleza, el festival Courel Son 2022 de jazz y blues con el cuarteto de Lucía Martínez. El Vive Nigrán es mucho más que música y busca la integración con el entorno y el patrimonio en actividades complementarias en el mar o la montaña; el Courel Son es también mucho más que música, es gastronomía y naturaleza e incluye rutas guiadas cada mañana tras el concierto del día anterior. En el Vive Nigrán actuarán entre viernes y domingo, (15 a 17) además de los citados, Miguel Ríos, Rigoberta Bandini, La Bien Querida, Niña Polaca..., y en el del Courel Son, además de Lucía Martínez Cuarteto (día 15), The Fabulous Resaca Brothers (16), los Winters (23), Marcos Coll y Remy Blanklyn (24) y Sumrrá (30). Felicitaciones a los organizadores de ambos festivales y a quienes los respaldan por integrar su música y su naturaleza.

Los Phantom, en catamarán Ya que hablamos de festivales singulares por su integración con la naturaleza, ¿cómo no citar el I Catamarán Rock, Mar y Música con que el grupo funk Phantom Club celebra su 20 aniversario en una fiesta seguro que inolvidable? Lo juro por Frans Bandsfield, por los BonusTrack Miguel Pardellas y Tere Piñón... que andan por medio. Será el 23, a bordo del catamarán Piratas de Nabia durante 8 horas por la ría de Vigo y, además de los Phamtom, junto a dos dj: Cristian Penelas (Aka DJ Phantomatic ) y DJ Mr Fishman. Bebida y comida, 60 euros. Venta en ceavigo1@gmail.com. Tfno. 634094004. Y de diálogos italogalaicos Y para los más sensibilizados con la vida de las letras que de las músicas hoy podrían interesarles los Diálogos entre a literatura italiana e a galega, que organiza esa Asociación Dante Alighieri-comité de Vigo bien presidida por Daniela Sarraíno, en colaboración con la de Oporto. Hoy, a las 8 de la tarde en el Museo Marco, dedicado a Il barone Rampante, de Italo Calvino y Las mocedades de Ulises, de Cunqueiro. Habrá lectura de textos con Nuria Monteró y Paola Ursonando, preámbulo explicatorio con Concepción Sanfiz, música con Felipe González y Marcos Padrón. ¡Qué interesante encuentro entre cumbres literarias!