La mejor investigadora joven en ciencias farmacéuticas de Europa es viguesa

La mejor investigadora joven de Europa en ciencias farmacéuticas es viguesa. Lorena Valverde Fraga, doctoranda en el CiMUS de la Universidad de Santiago, recibió el premio en Leiden (Países Bajos), donde presentó hace dos semanas el trabajo que desarrolla actualmente para crear un nanosistema a partir de los granos de polen y con capacidad para liberar fármacos contra la tuberculosis vía pulmonar.

Su intervención durante el congreso anual de la Sociedad Europea de Ciencias Farmacéuticas (EUFES) la hizo merecedora del Women in Pharmaceutical Science Award, un galardón que desde 2017 apoya a las mujeres y facilita su movilidad internacional y su participación activa en congresos.

“Estoy en mi primer año de doctorado y fue una sorpresa. Unos días antes participé en una reunión en Valencia y me ayudó a no ir tan nerviosa, pero era la primera vez que hacía una presentación en inglés y ante tantas personas”, reconoce Lorena, que pertenece al grupo Natural Polymers and Biomimetics liderado por su supervisora de tesis, la profesora Noemí Csaba.

La investigación que desarrolla en el marco de uno de los proyectos del grupo aprovecha las propiedades de un compuesto tan dañino para una gran parte de la población como es el polen para optimizar los tratamientos médicos.

“Utilizamos flores de camomila y purificamos los granos de polen para desarrollar una plataforma que mantenga su estructura, pero que no contenga ningún tipo de alérgenos. Y después la cargamos con nanopartículas que contienen fármacos. Utilizamos todas las ventajas que ofrece el polen, que es muy adhesivo, para conseguir una mejor administración de esos medicamentos. Y además empleamos técnicas verdes que implican la reutilización de compuestos”, explica.

“Ahora mismo estamos trabajando con rifabutina, un antibiótico para la tuberculosis, y la intención es administrarlo por vía pulmonar, con un inhalador como el que utilizan los pacientes con asma, por ejemplo. Pero pensamos que también puede ser útil para otros medicamentos”, añade Lorena, que tiene previsto realizar un intercambio en la Universidad de Lisboa como parte de su doctorado.

Poder ayudar a los pacientes le resulta motivador: “Y sobre todo me anima que funcione y, por ahora, está dando muy buenos resultados. Podría tener múltiples aplicaciones con diferentes fármacos y también se podrían utilizar otras vías como la oral. Ahora hemos solicitado un proyecto para trasladar el conocimiento generado en el laboratorio a técnicas a mayor escala que se puedan utilizar en la industria”.

Lorena se matriculó en Farmacia, pero su primera opción era Medicina: “Ahora mismo, en este momento de mi vida, doy gracias por no haber entrado porque creo que no hubiera sido igual de feliz. Realmente lo que quería era estar en el laboratorio y esa carrera no me lo iba a permitir de la misma forma”.

“Cuando estás estudiando, al menos, en mi época, tampoco te hablan mucho del grado en Farmacia y de sus salidas. No hay tanta información para llegar hasta aquí, pero los farmacéuticos deberíamos ser los especialistas en este tipo de investigaciones”, reivindica.

Examen del FIR

En el camino por alcanzar su meta, también preparó el examen de Farmacéutico Interno Residente (FIR): “Hice varios intentos que no salieron bien, así que el año pasado cursé un máster en Investigación y Desarrollo en Medicamentos en la USC que fue el puente para mi doctorado. Conocí a mi grupo y pude seguir con el mismo tema en el que había empezado a investigar”.

Así que el premio ha supuesto un fuerte impulso para continuar con su incipiente carrera científica: “No me rendí. Tengo una vocación y necesitaba hacer este intento”.