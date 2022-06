Dos años y medio de prisión por la presunta autoría de un delito de sustracción de menores. La fiscal mantuvo ayer su petición de pena en el juicio celebrado en Vigo contra una madre acusada de retener durante casi un mes a su hijo menor de edad “sin el consentimiento” del padre, que tenía atribuida la guarda y custodia del niño, y “sin darle cuenta” del lugar donde estaban ni llevar al pequeño al colegio “para evitar”, esgrime el Ministerio Público, que el hombre lo localizase en dicho centro educativo.

El juicio fue en el Juzgado de lo Penal 2 de Vigo. El padre, que denunció a su expareja en múltiples ocasiones, tenía atribuido en la época de los hechos el ejercicio “en exclusiva” de la patria potestad. La madre, natural de Brasil, podía ver a su hijo “cuando ambos progenitores lo acordasen” o, en su defecto, dos tardes a la semana. Supuestamente el sábado 8 de febrero de 2020 la mujer recogió a su hijo y lo “retuvo consigo” hasta principios de marzo, cuando se lo devolvió a su expareja en el negocio familiar, un bar, donde trabajaba.

“Yo quise devolver al niño, pero no localicé al padre, no me contestó al teléfono y desapareció, como ya hizo más veces”, afirmó, añadiendo que no llevó al menor al colegio durante ese período porque no tenía la mochila “con los materiales” ni “el uniforme”. “Yo creo que lo tuve conmigo solo una semana, pero sinceramente no me acuerdo”, agregó. El padre confirmó que la madre se llevó al niño “y no lo trajo hasta que pasó un mes”. “No lo llevaba al colegio, llamaba allí diciendo que estaba malo”, dijo.