Medio siglo de trabajo por las personas sordas

Cincuenta años con la accesibilidad y la integración por bandera. Ese es legado que la Asociación de Personas Sordas de Vigo ha construido tras medio siglo de trabajo incesante por los derechos de las personas con alguna diversidad auditiva. Este año, Asorvigo celebra que en 1972 comenzaron una andadura tan necesaria que subsana, en buena medida, todos las deficiencias del Sistema para con las personas sordas. Y aunque en cincuenta años las cosas han cambiado para mejor, “todavía queda mucho camino por andar y muchos derechos que hacer efectivos”, explica Antono Castro, actual presidente del organismo.

Allá por 1958, el colectivo empezaba a imaginar la asociación, pero no fue hasta casi dos décadas después cuando la idea floreció: “En aquel momento se creó como un punto de encuentro entre personas sordas ante las dificultades que se les presentaba el hecho de relacionarse socialmente. No lo podían hacer con todo el mundo”, reflexiona Castro. Hoy la situación social es diferente, pero la de la asociación lo es todavía más: “Ahora tenemos muchos servicios que antaño no tenían y que además son clave para el desarrollo completo de las personas sordas y para mejorar su calidad de vida”, añade.

Y es que los y las profesionales de Asorvigo trabajan por un acompañamiento casi integral de las personas que demandan sus servicios a lo largo de su vida. El principal es el de la interpretación: “Esto es fundamental porque nos proporciona un accesibilidad plena a la vida diaria que de otra forma no tendríamos”, comenta el presidente. También cuentan con una sección de empleo con una orientadora laboral que resuelve dudas y ayuda en las tareas de búsqueda de trabajo. También personas acreditadas para hacer labores de servicios sociales, psicología o educación.

La lucha por la accesibilidad

“Un niño sordo que nace hoy tiene muchas menos oportunidades que otro que sea oyente”, afirman desde Asorvigo. Esa es una de las motivaciones que los mueve. Aunque se ha avanzado mucho en accesibilidad desde los organismos oficiales, desde la asociación reconocen que las instituciones están todavía muy lejos de los parámetros de integración necesarios para una plena equidad: “Sin ir más lejos, en los hospitales no hay intérpretes veinticuatro horas. Si una persona sorda sufre una incidencia de urgencia, tiene que gestionar llegar a una intérprete por su cuenta”, denuncian, ya que este servicio, básico para sus vidas, siempre se canaliza a través de la asociación.

Hoy en día, la Asociación de Personas Sordas de Vigo cuenta con más de doscientos socios y socias solo en la ciudad. Pero ofrecen sus servicios a muchos más usuarios que no tienen necesidad de ser asociados para acceder a ellos. En ocasiones, las personas que nunca han tenido contacto estrecho con personas no oyentes tienden a una suerte de homogeneización y, aunque parezca una obviedad, conviene recordarlo: “La variedad de personas sordas es igual que la de los oyentes. Cada uno tiene sus inquietudes y sus vidas. Nosotros como sociedad tenemos el reto de conseguir integrarlas”.

Y aunque el acceso pleno a los servicios básicos de la vida como la educación o la sanidad es fundamental, otras facetas también son relevantes para un desarrollo pleno de las personas. Por ejemplo, la cultura o el ocio: “Algo tan sencillo como el subtitulado de las películas, hace que miles de personas puedan disfrutar del cine, pero por desgracia, la realidad es que muy pocas cuentan con ello”, lamenta el presidente de Asorvigo. Aun así, desde la asociación destacan cómo la aparición de las nuevas tecnologías ha democratizado, hasta cierto punto, el acceso de las personas sordas a muchas más herramientas para su vida. Y confían en que ese camino seguirá esa tendencia de avance.