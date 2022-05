El Vigo que se mueve en metro, cierra por la siesta... y nadie encuentra

Bienvenidos a Vigo. En su visita a la ciudad les aconsejamos que se acerquen hasta el barrio vigués de Antequera, donde podrán deleitarse con la Real Colegiata de Santa María la Mayor. Ya sea caminando o en metro (¡ojo en sus estaciones con los carteristas!), es recomendable que se paren también en la estación de la parroquia olívica del Alentejo, coronada por el famoso Castillo de Marvão. Desde este privilegiado mirador podrán deleitarse además con la espectacular vista del skyline vigués en el que reina la Catedral de Santiago Apóstol. Y, si lo que prefieren es realizar una visita más relajada, les proponemos que den un paseo por el río que baña la ciudad: el Miño.

Suena raro y lo es. Pero podría ser fácilmente una reseña del Vigo que nadie encuentra. ¿Por qué? Porque no existe. Pero hay quienes pueden creer que sí: los miles de cruceristas que hacen escala en Vigo cada año.

Aunque el Vigo fantástico que venden algunas navieras no es nuevo, cada año aparecen nuevas fantasías. En sus páginas web se esconden multitud de erratas sobre la ciudad. En su defensa, hay que reconocer que la mayoría de compañías ubica y explica perfectamente los atractivos de la urbe a sus clientes. Pero en medio de sus presentaciones, no son pocas a las que se le cuelan importantes fallos. Y no solo en sus textos, sino también en sus fotografías. Estas son algunas de las más curiosas:

El 'error' más habitual

¿Error o marketing? Yendo de menos a más, se podría decir que ubicar la Catedral de Santiago en Vigo es la equivocación más habitual. Pero podría ser intencionada, ya que los viajes a Compostela están entre las excursiones más demandadas por los cruceristas. Pero no por ello deja de resultar chocante que algunas navieras (Costa Cruceros, en la imagen sobre estas líneas, no es la única) promocionen la ciudad olívica con una fotografía de Santiago.

La mayoría de la información que ofrecen las navieras sobre Vigo es correcta

En 2008 la desviación geográfica llegó a ser mayor: la naviera P&O situó en Vigo la coruñesa plaza de María Pita. Pero este error ya fue subsanado y la información que aportan actualmente en su web es correcta.

En otros casos, como el que se puede ver bajo estas líneas (de la web de MSC Cruceros), en el apartado destacado de recomendaciones de "Qué ver en Vigo" no hay rastro de la ciudad. Propone: la Catedral de Santiago, Pontesampaio y Baiona.

Ni bañada por el Miño, ni ubicada en O Morrazo

Vigo presume de multitud de atractivos turísticos. Entre ellos, unas vistas privilegiadas de su ría. Esta podría ser la opción más fácil —y probablemente más segura— para ilustrar y encabezar cualquier reseña sobre la ciudad olívica. Pero también hay playas, parques, zonas verdes... Sin embargo, hay navieras que parece que prefieren desmarcarse de lo mítico y arriesgan —a propósito o por desconocimiento— por otros parajes que sus cruceristas, por mucho que lo intenten, no encontrarán tras bajarse del barco.

Pero no solo del Miño vive el confusionismo de las navieras. Otras (porque hay más de una) se acercan un poco más en su ilustración, pero el objetivo de su cámara apunta a lado incorrecto de la ría. Concretamente a Cangas (en la imagen sobre estas líneas, de Cunard Line).

De Antequera al Alentejo

Siguiendo con los errores fotográficos sobre Vigo, hay dos que actualmente llaman mucho la atención en la web de dos importantes navieras: Celebrity Cruises y Royal Caribbean.

Celebrity Cruises no solo encabeza su página sobre Vigo con una foto del Miño, sino que también ilustra el popular parque de O Castro con un imagen del de Castrelos. Pero su despiste con la ciudad olívica se convierte en mayúsculo cuando ubica en ella y con fotografía un templo malaguño de Antequera (en la imagen sobre estas líneas).

Es evidente que el buscador les ha jugado una mala pasada. Y, en lugar de poner la de la Concatedral-Basílica de Santa María de Vigo, conocida popularmente como La Colegiata, se han descargado la de Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera (Málaga). Si los cruceristas que desembarquen en Vigo quieren encontrarla, tendrán que dar un paseo de casi 900 kilómetros.

Al igual que la mayoría de navieras, la afamada y enorme Royal Caribbean describe los atractivos de Vigo de forma impecable, pero mete la pata en una de sus ilustraciones. En el apartado de cosas qué hacer en Vigo, invita a los cruceristas a visitar el pueblo luso del Alentejo de Santa María de Marvão.

Así es Vigo para Disney

El 18 de septiembre de 2022 el popular trasatlántico Disney Magic llegará a Vigo tras una travesía de película. Pero aquellos pasajeros que hayan revisado en su web la información que la naviera ofrece sobre la ciudad, se llevarán varias sorpresas.

Desde hace años, Disney Cruise Line avisa en su web a los cruceristas de una curiosa costumbre que tienen los vigueses y que —asegura— podría afectarles si quieren ir de compras por la ciduad. En el apartado de "Qué ver y hacer en Vigo", advierten: "Las tiendas abren, por lo general, entre las 10.00 y las 20.00 horas y cierran por la siesta entre las 13.00 y las 15.00 h."

La naviera también recomiendo dejar un 10% de propina en restaurantes y a taxistas.

¿Seguridad en Vigo?

También en el apartado de "Seguridad", Disney Cruise Line incluye una información que puede despistar. Remarca, eso sí, que la ciudad es segura, pero recomienda a sus cruceristas que tengan precaución en el metro. "Esté atento en los lugares concurridos donde los turistas tienden a congregarse. Los carteristas actúan con más frecuencia en estaciones de metro, terrazas al aire libre y filas para ingresar a museos".