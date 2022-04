La liebre saltó esta mañana cuando Marta Fernández-Tapias lamentó que Vigo perdiese un concierto de Muse. En palabras de la delegada de la Xunta en la ciudad, el veto del Concello al uso del estadio municipal de Balaídos para este espectáculo de gran formato ha sido el motivo de que se haya venido abajo. Pero desde Praza do Rei se han apresurado en responder al ente autonómico y aseguran que no tienen ninguna solicitud de la Xunta para realizar un concierto en el coliseo vigués. "Es rotundamente falso que exista contacto alguno, propuesta de convenio o solicitud de la Xunta o de alguna promotora musical para realizar conciertos en Balaídos", reza el comunicado del Concello.

De hecho, Abel Caballero reta a la Xunta de Galicia y al Xacobeo a que muestren algún documento que acredite que han solicitado el uso de Balaídos para albergar la posible actuación de Muse. "Demuestran mala fe y deslealtad institucional ya que aseguran tener cerrado un supuesto convenio con un grupo sin contar con el propietario del espacio", prosigue la nota enviada desde el ayuntamiento. Según Fernández-Tapias, los promotores de Muse exigieron a la organización del Xacobeo que la actuación se celebrase en un recinto con una capacidad para 25.000 o más espectadores y la Administración gallega, en palabras de su delegada, no lo ha encontrado.

También comenta el alcalde que un concierto de tal envergadura moviliza al menos diez camiones de cinco ejes, vehículos que ahora mismo no podrían entrar en Balaídos. Antes lo harían a través de las instalaciones de Bomberos que estaban entre Río y Marcador, pero esas dependencias han sido derrumbadas con las obras del estadio, por lo que no habría manera de que esos grandes tráilers accediesen a Balaídos.

"La Xunta miente descaradamente. Parece demostrar que no tiene ni tuvo ninguna intención de hacer el concierto de Muse en esta ciudad. En todo caso, al no tener ninguna propuesta es obvio que el Concello de Vigo no puede dar ninguna contestación al respecto. Seguimos esperando la solicitud con las fechas, el artista y las condiciones que propongan", concluye el comunicado.

Por otro lado, Abel Caballero sí a confirmado otro concierto para el verano. El auditorio de Castrelos vibrará con el rap y los ritmos urbanos de Hijos de la Ruina (Natos, Waor y Recycled J), que se suma al anuncio de la jornada de ayer de Joan Manuel Serrat.