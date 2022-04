La polémica sobre los conciertos de la Xunta en Vigo, y particularmente en el estadio municipal de Balaídos, escribe un nuevo capítulo. La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, ha asegurado en declaraciones a TeleVigo que sobre la mesa del Concello hay ya una solicitud para poder utilizar este espacio. La semana pasada, el alcalde, Abel Caballero, aseguraba que no tiene ninguna petición de la Xunta.

Si bien es cierto, la delegada autonómica ha matizado que la petición no ha sido de la Xunta, sino del promotor. "Está solicitado ese espacio por la parte de quien lo tiene que solicitar. Nosotros no somos los promotores de los conciertos. El que pide la autorización siempre es quien lo va a promover", aclaró.

Caballero lo niega

Hoy mismo, Caballero ha vuelto a negar en rueda de prensa que eso sea así. A mayores, ha vuelto a incidir en que no es posible al estar el estadio en obras. "Cuando acabe la obra habrá un gran concierto que hará el Concello", aseguró el regidor olívico.

En la citada entrevista, Marta Fernández Tapias, apuntó también a las citadas obras, que no considera que sean un problema para poder celebrar un gran concierto. "Balaídos tendrá un plan de autoprotección aunque esté en obras. Y se podrán hacer eventos. ¿Se puede ver un partido de fútbol y no un concierto? Es una excusa más para no ceder Balaídos", aseguró la delegada autonómica . "No lo quiere ceder", sentenció.

Sobre los conciertos del Xacobeo en Vigo, Marta Fernández Tapias afirmó que se van a hacer. "Si no podemos en los espacios municipales, donde podamos".