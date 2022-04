Que se va la Madre Trinidad, superiora de las Hermanitas

El otro día hablamos aquí de Ángela Botas, Sor Adelaida para el colegio Cluny, y hoy hablamos de la Madre Trinidad, Superiora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Alcabre. Aquí puede ser que no creamos en Dios como se debe, pero tenemos buena relación con la Iglesia. Y es que me cuenta Emilio Alonso Comesaña que es colaborador como su mujer en esa tarea eclesial, que ante su sorpresa les comunicaron hace unos días que la habían trasladado como Superiora a la Residencia de Aranda de Duero después de sólo 3 años en Vigo, aunque anteriormente había estado como Superiora en la Residencia de Betanzos. En Vigo, me cuenta Emilio, ha realizado en estos tres años una renovación completa de la Residencia en la parte interior, así como también en el exterior. Tiene una capacidad de trabajo impresionante (se puede ver con los albañiles y pintores echándoles una mano, o en el jardín exterior trabajando continuamente), en la cocina preparando la comida diaria (por cierto, muy buena cocinera)... no está un momento sin actividad. En el peor momento del COVID ha estado en contacto directo con los enfermos cuidándolos (se ha contagiado varias veces) y a pesar de estos tres años de pandemia ha podido realizar tantas obras en la residencia. Sabemos que la quieren allí muchísimo voluntarios, monjas, personal y residentes y que el otro día fue un día de lágrimas, ya que mañana tiene que irse ya para Aranda de Duero. Querrán que les arregle allí la papeleta. Dice Emilio que siempre está pendiente de los problemas de los demás, de persona en persona, de llamada telefónica en llamada, y que es un ejemplo que se debe contar. Claro.

La profesionalidad y eficacia del 061: eso es lo que vimos Otra vez he tenido ocasión de comprobar la eficacia y profesionalidad del 061. A las once de la mañana del sábado llamamos a ese número ante el calamitoso estado de un paciente vigués del barrio viejo, que no podía moverse sin sufrir vértigos muy fuertes. Inmediata respuesta de la profesional que respondió al teléfono, que preguntó datos básicos de la persona y de la situación. A los dos minutos, paso a un médico que hizo preguntas más concretas para determinar la gravedad del caso. Decide enviar una ambulancia. Llega un asistente a los diez minutos que ayuda al paciente a bajar a la calle donde ya esperaba la ambulancia. Al poco tiempo, llegada al PAC de Pizarro, donde no esperó apenas. No sé si pagamos impuesto de segunda, o queremos bajarlos, pero tenemos servicios de primera.