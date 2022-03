Así será la reforma del edificio del Concello

El lifting del que se beneficiará el edificio del Concello, que soplará 46 velas a finales del próximo mes de julio, incluirá el ascensor panorámico que permitirá subir más de 30 metros hasta la terraza superior de la torre, un espacio con vistas privilegiadas a la ría, el Casco Vello, O Castro y el skyline urbano que también se adaptará para disfrute de la ciudadanía. Este paquete de actuaciones incorpora, a su vez, la reforma de la lonja –el vestíbulo– y la apertura al público de los últimos pisos de la sede consistorial, donde se podría abrir una cafetería y habilitar un espacio pensado para que la gente se reúna.

El cambio de traje del edificio se efectuará por fases con cargo a fondos europeos: el equipo de Abel Caballero presentará el proyecto al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, presentado la semana pasada en Vigo por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana. Está dotado con 600 millones destinados a la regeneración de centros escolares, sanitarios o deportivos de las entidades locales y persigue reducir un 30% el consumo de energías no renovables.

El Concello tiene entre ceja y ceja arreglar los problemas de aislamiento y las deficiencias del actual edificio, que presenta humedades, goteras visibles ya en el acceso y carencias en las canalizaciones y en la instalación eléctrica. Su transformación ya se puso encima de la mesa hace más de un decenio con el Plan Moneo, en alusión al arquitecto Rafael Moneo: proponía eliminar la torre actual, elevar la plaza entre cinco y seis metros hasta situarla a la altura del paseo de Camelias y construir un único edificio administrativo de unos 19.000 metros cuadrados de superficie que estaría ubicado en un lateral del recinto, donde se encuentran actualmente las dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La joya de la corona de la intervención será la ejecución de un ascensor acristalado que enlace la plaza con la parte superior de la torre, donde se abrirá un mirador público de más de 100 metros cuadrados. Para este nuevo uso, el espacio deberá ser adaptado y será preciso retirar el tejado. Los detalles se perfilarán a través de un concurso de ideas. El gobierno local tiene en mente que sea panorámico, de acceso libre –igual que los elevadores que forman parte del proyecto Vigo Vertical– y se instale en una de las fachadas del edificio.

Este proyecto se completará con la mejora de la Praza do Rei con el objetivo de que se convierta, junto con la nueva Porta do Sol –en la que ya son visibles las losas que representarán su peatonalización–, en el punto de encuentro por excelencia de los vigueses. La intención de la administración municipal es humanizar el espacio –podría presumir de zonas verdes y un nuevo parque infantil–, eliminar los cortes que ahora existen con O Castro, La Panificadora, Cachamuíña y lo que resta de la fortaleza de San Sebastián y dar continuidad a la rehabilitación de La Panificadora –cuyos usos están pendientes de definir de forma definitiva– y el Barrio do Cura: se prevé que empiecen este año las obras, que alumbrarán más de 260 viviendas, comercios, zonas verdes, parques, plazas y movilidad mecánica para salvar las alturas, así como un nuevo vial entre Torrecedeira y el Paseo de Alfonso, cuya longitud se duplicará.