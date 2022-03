La Autoridad Portuaria de Vigo exigirá los 4,6 millones de euros que ha desembolsado por reparar el paseo de As Avenidas al Ayuntamiento, al cual correspondía su mantenimiento, tal y como acreditan dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) si ambas partes no llegan a un acuerdo.

Así lo ha afirmado este viernes el presidente del Puerto, Jesús Vázquez Almuíña, quien analizó en rueda de prensa las dos sentencias según las cuales correspondía al Ayuntamiento encargarse del mantenimiento del paseo que se desplomó en 2018 durante un concierto del festival O Marisquiño.

Almuíña ha manifestado la satisfacción de la entidad que preside por comprobar que lo que dicen cuatro magistrados distintos, aunque hay un quinto que ha emitido un voto particular, coincide con lo que desde el principio defendió el Puerto: que el convenio Abrir Vigo al Mar de 1992 delimitaba claramente las responsabilidades y obligaciones del Concello y el terreno donde ejercerlas.

En todo caso, Almuíña, quien ha afirmado que el Puerto ha asumido las obras del paseo hundido para no privar a la ciudadanía de un espacio tan relevante de la ciudad, ha apelado a la colaboración entre administraciones porque en su opinión "habría que tratar de cerrar cuanto antes este asunto".

Recurso de la sentencia

Sucede, sin embargo, que la sentencia no es firme y cabe ser recurrida al Tribunal Supremo, posibilidad que ha dejado abierta el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

"La sentencia estima parcialmente una pretensión del Puerto, no en su totalidad, y hay un voto particular que no estima absolutamente nada del planteamiento del Puerto. Pero además, y a modo procesal, debo decir que estamos aún en el procedimiento judicial, hay recorrido, y ahora los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando esa sentencia, considerando la eventualidad de continuar en casación al Supremo", ha dicho hoy el alcalde.

Caballero ha subrayado que "hay un voto particular muy contundente, muy contundente, muy contundente", dando a entender que el recurso al Supremo es algo más que una posibilidad.

Para el Puerto, difícilmente tendrá recorrido un potencial recurso del Ayuntamiento dada la contundencia de las sentencias en las que, entre otras cosas, se dice que el propio Ayuntamiento ha reconocido en diferentes informes firmados por sus concejales que suya es la responsabilidad del mantenimiento de la zona siniestrada.

Además, existen tres sentencias por caídas de viandantes en la zona de los años 2013, 2017 y 2020 que condenaron al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones, y no a la Autoridad Portuaria porque el concello era responsable del mantenimiento y la seguridad de uso de la zona.

Todos estos argumentos, y otros desgranados por Almuíña, son los que esgrime el Puerto en el proceso penal por el accidente de O Marisquiño, que se encuentra en fase de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 3.

"Esta sentencia refuerza lo que defendemos en el Penal", ha dicho Almuiña, según el cual ahora "debería archivarse la parte correspondiente a la Autoridad Portuaria"