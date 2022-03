No hay Entroido sin disfraces y no hay disfraces sin concursos. Ayer se vivió una de las jornadas más divertidas de la principal fiesta pagana de Galicia. El Concello celebró ayer el popular Concurso do Entroido, con varios premios de hasta 200 euros para adultos y bonos regalo para los más pequeños. Este año, el concurso se desarrolló en Praza do Rei (frente al edificio del Concello). Las categorías fueron cuatro: infantil individual, con un premio de un bono regalo de cien euros para niños y niñas menores de trece años; individual general, con un premio de cien euros para todas aquellas personas mayores de 14 años; infantil grupal, con un premio de 200 euros para niños y niñas menores de 13 años; y, por último, la categoría de grupo general con doscientos euros de premio para personas mayores de catorce años. Además, todas las categorías contaron con tres finalistas y un accésit de treinta euros cada una.

En la categoría infantil individual participaron 53 pequeños. El accésit fue para el disfraz de Cachamuiña. Venció el de Circo Galego, por delante de O Corvo do Furancho y Predeitor. En la de infantil por grupos, con 20 participantes, fue el disfraz Vacas Tolas el más votado, por encima de Maléficas y Os Corvos do Averno (el accésit, para Sevillanas). En el caso de los adultos, concurrieron cinco personas a este concurso. Venció el disfraz Transformers, con mayor puntuación que Mask Singer, Cormoráns do Averno y KFC (accésit). En la categoría de grupos para mayores, venció Ourizo Cacho, con el segundo puesto para Guardián da Colleita y el tercero para Coa Escoliña ás Costas. Medusa recibió el accésit. La afluencia fue un éxito, como también lo fueron los eventos celebrados durante el fin de semana carnavalesco por excelencia. Disfraces de gondoleros (góndola incluida), de medusas, de conos, de Santa Compaña y hasta un gimnasio móvil se han dejado ver a lo largo de todos los eventos programados en torno al Entroido vigués, que este año ha vuelto a la normalidad tras un 2021 a media asta y condicionado por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus. Todo lo que aún puedes hacer en el Carnaval de Vigo Queima do meco Si los disfraces son un de los pilares esenciales para un Entroido en toda regla, el otro es la quema del meco. Este año, el Concello de Vigo ha querido rendir un homenaje a los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud y su incansable e indispensable trabajo durante los casi dos años que van de pandemia. Junto a ellos, también se ha querido representar un elogio de la ciudad hacia el desarrollo de todas las vacunas que han ido fructificando desde el año pasado. Por último y como acto simbólico, el consistorio local también ha querido incluir una representación del coronavirus que también arderá hoy. El lugar escogido para la quema será en la calle Policarpo Sanz frente al Teatro García Barbón, un acto que tendrá lugar a las 20.30 horas de hoy. Pero todo lo bueno tiene su final y mañana acabará la programación del Entroido de Vigo. Para el remate final, el Concello ha organizado las tradicionales exequias funerarias y un último desfile en el que las comparsas acompañarán a la comitiva fúnebre por las calles Policarpo Sanz y Príncipe desde las 18.00 horas. Media hora después será el Enterro do meco y ya a las 19.30 horas se pondrá fin al Entroido con la lectura de los ganadores de las comparsas.