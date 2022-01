Los servicios del único albergue municipal de las principales ciudades gallegas van mucho más allá de su emplazamiento en Marqués de Valterra. Y es que a consecuencia de la pandemia, ha dado un impulso a las atenciones externas, es decir, todos esos servicios que se les prestan a personas que no pueden, o no quieren cobijarse en el albergue pero a las que el Concello no deja desatendidas.

Tal y como informó ayer el alcalde Abel Caballero, se realizaron más de 230 servicios externos, llegando a atender su equipo de calle a 300 personas en el mes de diciembre. “Se visita a todas las personas que no quieren dormir bajo techa. La Policía informa de su ubicación para ser atendidos, y se le da un café caliente y comida”, revela. De igual modo, sí pueden hacer uso de las instalaciones para ducharse. “Se hicieron 260 servicios higiénicos y 673 servicios de lavandería”, precisó Caballero. El servicio de comedor también se abre más allá del edificio municipal, ya que por razones COVID no puedo operar en condiciones normales. “Lo que hicimos fue servir más de 1.00 menús externos. Las personas vienen, lo recogen y se lo llevan”. A mayores, durante el último mes de año, se aplicó el protocolo COVID a un total de 51 personas, realizando también 73 actuaciones sanitarias, como por ejemplo la derivación de 17 personas para su vacunación. En esta atención, figura también la derivación a hostales pagados por el Concello por situaciones de aislamiento.