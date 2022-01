“Endeblez política” y “sumisión clara a Rueda y Feijóo”. Son algunas de las críticas lanzadas por el secretario general del PSdeG en Vigo, Abel Losada, que quiso valorar la entrevista publicada por FARO a la recién elegida presidenta del PP olívico, Marta Fernández-Tapias, también delegada de la Xunta en Vigo. “Estamos muy preocupados con la deriva que manifiesta en relación con el proyecto político del PP en la ciudad”, apuntó.

Losada destacó que Fernández-Tapias “defienda claramente a la ciudad de Santiago frente a la de Vigo” y muestre una “sumisión clara” al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al vicepresidente, Alfonso Rueda. “Está mucho más cerca de defender las posiciones de la Xunta que de defender a la ciudad de Vigo y sus necesidades”, indicó antes de lamentar que no hubiera hablado de la “dramática situación de la sanidad y de la enseñanza pública ni de la discriminación en la subvención de vuelos del aeropuerto de Peinador”. “Ignora los temas que preocupan a los vigueses”, añadió.

El secretario general de los socialistas vigueses, también concejal de Cultura en la urbe, comentó que, de la entrevista, se infiere un “auténtico vaciado de contenido para la ciudad por parte de Fernández-Tapias”. “La Ciudad de la Justicia es la última de Galicia en construirse; no existen proyectos relevantes de futuro para la ciudad por parte del PP de Vigo”, indicó, a la vez que mencionó la “división” del PP en “dos partes iguales y aparentemente difícilmente reconciliables, eso significa una menor presencia y potencia política del partido y de la ciudad”

Losada señaló la “endeblez política” de Fernández-Tapias, que “preside un partido fracturado que se somete a los dictados de Feijóo y Rueda”. “Probablemente, no podrá ser la candidata a la Alcaldía por parte del PP”, finalizó.

En la entrevista concedida a este periódico, Marta Fernández-Tapias, avanzó que propondrá al secretario xeral de la Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes, como su número dos, al frente de la secretaría general y anticipó que la confrontación del alcalde, Abel Caballero, con la Xunta de Galicia “ya no le va a dar rédito político” a pesar de haber calado. “Yo voy trabajar por Vigo y para Vigo; no me va a ganar nadie en defender a la ciudad”, aseguró.