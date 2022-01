La previsión de lluvia para mañana obliga al Concello de Vigo a modificar el horario de la cabalgata de Reyes, que se celebrará en la avenida de Castelao de forma estática debido a la situación sanitaria marcada por el COVID-19. Finalizará a las 21.30 horas, y no a las 20.00, porque se esperan parones en ciertos momentos por las precipitaciones, incluso que comience más tarde de lo anunciado -a las 11.00 horas-. Así lo explicó el alcalde, Abel Caballero, que avanzó que se actualizará la información sobre posibles interrupciones a las 10.00, 12.30 y 14.00 horas en los medios de comunicación. Los afectados por las cancelaciones de horarios podrán acceder en cualquier otro momento al recinto. El Concello descarta un espacio cerrado para desarrollar el evento: "Solo podría ser en el Ifevi, pero hay vacunación".

"Hay que estar muy atentos. Se prevé que lloverá bastante sobre las 14.00, puede que empiece antes o después, es decir, entre las 13.00 y las 15.00 horas. En este momento, se mantiene el inicio a las 11.00 horas, pero es probable que no pueda comenzar a esa hora. Arrancará tan pronto veamos que no hay lluvia importante y durará hasta las 21.30; si hubiera gente, podríamos estar un rato más. Sabemos que desde las 15.00 o 16.00 horas, ya no lloverá. Iremos ordenando sobre la marcha los horarios en los que se puede estar", apuntó tras destacar que ya se han agotado los 20.000 pases puestos a disposición por el Concello para saludar a Sus Majestades de Oriente. Iremos ordenando sobre la marcha los horarios en los que se puede estar. Mucha atención a las 10.00, 12.30 y 14.00 horas", reiteró.

Caballero concretó que habrá 330 personas en la organización entre personal de animación, Reyes Magos, carteras reales o acompañantes de las carrozas. Un total de 40 efectivos de Protección Civil y 80 de Policía Local velarán por el orden y la seguridad en el recinto. Además, se dispondrá un punto de información para menores perdidos y llegarán dos ambulancias. El alcalde adelantó que se entregarán 6 toneladas de caramelos y que, en el turno de mañana, Melchor se parecerá a Iván Pérez, jugador del Lavadores de balonmano; Gaspar, a Fran, director del Alertanavia; Baltasar, a un jugador del Bouzas -que se dará a conocer mañana-; y la cartera real, a Begoña Aldao, presidenta del Sárdoma CF; en el de la tarde, Melchor tendrá semejanzas con David Parada, organizador de la San Silvestre; Gaspar, con Carlos Borrás, carrilero del Cristo de la Victoria; Baltasar, con Ibrahima Nihan Sow, de la Asociación para la Integración y el Desarrollo del Africano; y la cartera real, con la atleta Susana Rodríguez Gacio.

"Mañana, será maravillosa la cabalgata, la llevaremos hasta las 21.30 para que ningún niño se quede sin ver a Sus Majestades. Los afectados por las cancelaciones podrán venir a otras horas con su pase. Podrán ir por el carril 1 en vez de por el 2, por ejemplo. Pasarán a la hora que vengan", finalizó Caballero, que pidió paciencia a los asistentes y que procuren mantener las distancias interpersonales para evitar al máximo la propagación del virus.