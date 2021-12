No me lo puedo creer. Andan los de Zapeando, ese programa televisivo de la hora del café, celebrando entre vítores y fanfarrias triunfales su programa 2000. O sea 2000 días de aparición diaria, Gilipollines. Llevo yo un mínimo de 13.500 en 45 años escribiendo cada día, y eso poniendo solo 300 días por año de trabajo, y aquí no canta ni un gallo de corral por ello. Pero es que incluso lo mío es una risa si cuento los días que lleva pintando Luis Torras, que cumplió el otro día 109 y me llamó ayer a eso de las 12, diciendo con su vozarrón: “Fernando, no me hables que no te oigo nada, ya te hablo yo. Gracias por felicitarme, cuando pasen los líos de estas fiestas ya te llamaré yo para tomar algo”. Y me puso al teléfono a su mujer, Maria Jesús Incera, por si quería decir algo. Me sorprendió porque, media hora antes, otro que no se queda corto en años aunque es un chavalín a su lado: nuestro olímpico Carlos Pérez, que tiene 86. Carlos me anunció que cumplía sus bodas de diamante con su mujer, Isolina y, con su humor habitual, me espetó: “Nunca creí que iba a acostarme con una bisabuela”. Y es que los dos acaban de serlo.

Mary Quintero, sus 90 y su colección al museo No acabarían ayer las llamadas relacionadas con la gerontocracia viguesa, como si el azar hubiera dispuesto que me coincidieran ese mismo día. Por la tarde, oí una voz que llamaba a mi teléfono: “¿Me conoces, Fernando?”, oí decir. Era mi querida María Quintero, la historia de Vigo en fotografía, que no solo me comunicó sus recién cumplidos 90 años y lo guapa que estaba (“estoy estupenda, cariño”, me dijo con su positivo talante), sino que también había sido bisabuela y algo más que es noticia: ¡La Xunta de Galicia recibirá su inmensa colección de fotografías durante cinco años renovables para albergarla en el Museo de Pontevedra! Una colección que incluye varias generaciones de fotografiados, algunos entre la primera comunión y las bodas de oro y toda l familia en ese interim, pero también fotos de moda y otros géneros,. ¡75 años de trabajo! Y los 102 de Pilar Pero no acabó aquí la gozosa tarde, porque Elisabeth Taylor (la nuestra) me llamaría después para recordarme algo que le agradezco. “Tu amiga Pilar cumple años el próximo lunes”. Nada menos que 102, rivalizando con Luis Torras, cumple la que fue esposa de Valentín Paz Andrade, Pilar Rodríguez, lectora fiel de este periódico hasta con su inmensa lupa. ¡Felicidades, Pilar, querida nuestra!