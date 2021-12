Inquietud y preocupación en los colegios ante el avance imparable de la sexta ola

“En este escenario en el que nos encontramos, y a las puertas de unas fiestas navideñas que comienzan la próxima semana, os rogamos que, como siempre, pero especialmente en los días de clase que quedan hasta el inicio de las vacaciones, extreméis la prudencia a la hora de enviar al colegio a vuestros hijos e hijas con síntomas compatibles con el COVID. Necesitamos vuestra colaboración para minimizar el riesgo”.

Es un fragmento de una circular enviada ayer mismo por la dirección del Colexio Apóstolo Santiago a las familias de sus alumnos ante la importante escalada de casos activos en el área, que ha afectado de manera considerable no solo a este centro, sino a la gran mayoría de los colegios de la ciudad olívica y del área metropolitana. La inquietud y la preocupación ante el avance imparable de la sexta ola de la pandemia se extiende también entre la comunidad docente que, en las últimas horas, ha pedido a las familias que extremen las medidas.

El último informe facilitado por la Xunta muestra cómo, en tan solo en una semana, en Vigo se ha pasado de 566 casos activos en colegios a 862, y de 60 aulas cerradas a 90. Entre los casos destacados por las autoridades, junto al del Apóstolo Santiago, están el Martín Códax, el San José de Cluny, el Alba y el CPR Plurilingüe Monterrey.

Es precisamente desde este último desde donde explican que “estamos muy preocupados por la situación actual. Tenemos casos en sexto de Primaria, positivos entre algún profesor y también se contagió nuestro secretario. Nos encontramos con que los rastreadores no llaman, no se hacen PCR y al final vivimos con la tensión de no saber si nos vamos a contagiar”.

Desde este colegio vigués explican que es la comisión de Sanidade la que toma la decisión de cerrar o no un aula. Respecto al protocolo, apuntan que “tienen establecido que a partir de los tres casos se cierra una clase. La decisión de cuando se cierra es suya, no del centro. En el momento en el que salta un caso, se nos piden los planos de la clase y el listado de profesores que estuvieron en ella esa mañana. Así empieza el protocolo”.

Tienen la sensación de que las medidas se relajaron demasiado pronto y de ahí tantos contagios. A una semana de Navidad, ya hay familias que optan por no enviar a los niños a clase, algunos porque han estado en contacto con algún positivo, y otros porque ante los brotes detectados prefieren tener precaución.

Uno de los motivos, al margen de poder disfrutar de las fiestas, es que están constatando problemas en los rastreos. Así, la madre de un menor confinado comenta que “los coles actúan rápido porque son los propios padres los que hacen antígenos a sus hijos cuando tienen síntomas. En algunos casos pasan hasta cinco días hasta que les hacen PCR y sin una PCR positiva no se aplica el protocolo, perdiéndose así un montón de días”.

Toda la comunidad educativa tiene ahora mismo la esperanza en el avance de la vacunación en los menores de 12 años, cuya tasa de participación en la primera jornada en el Ifevi alcanzó el 79,3%.

Desde la dirección del Martín Códax, que esta misma semana ya procedió a la reapertura de todas las aulas, lanzaban un mensaje de tranquilidad a las familias y recomendaciones para que reduzcan el contacto social con el objetivo de tener unas fiestas y una vuelta de Navidad seguras. Asimismo, explicaban que la vacunación supone un factor muy importante para frenar los contagios, de hecho, indicaban que en Secundaria ya se nota que apenas hay casos activos.

La pandemia en cifras

Un día más, Vigo acusa un importante incremento de positivos y ayer ya se contabilizaban 4.478 infecciones activas, tras haberse detectado en las últimas 24 horas 352 nuevos contagios. Por otra parte, el alivio de la presión hospitalaria registrado en la jornada del martes, apenas fue un espejismo, puesto que se volvió a incrementar la cifra de pacientes ingresados con COVID y, a día de hoy, se encuentran hospitalizadas 98 personas. El grueso de pacientes permanece en el Hospital Álvaro Cunqueiro y la ocupación en las plantas COVID se sitúa en la actualidad en el 40,3%. La buena noticia es el descenso de los pacientes en estado crítico que han pasado de los 26 a los 23.