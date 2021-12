Sanidade llama a los padres a llevar a sus hijos a vacunar: “Es seguro”

Cerca de 150.000 niños gallegos de entre 5 y 11 años comenzarán a ser vacunados a partir de hoy contra el COVID-19. La Consellería de Sanidade prevé administrar las primeras 60.000 dosis de la vacuna infantil de Pfizer/BioNTech de aquí al próximo sábado. En esta primera tanda, se inoculará a toda la población de 11 y 10 años y una parte de la de 9 años. Los niños inmunodeprimidos están citados al mismo tiempo que el resto de los pequeños de su edad. No lo serán aquellos niños que hayan pasado recientemente el COVID, ya que hay que dejar transcurrir 4 semanas antes de la inmunización. Como con el resto de grupos, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) está convocando por edades en orden descendiente y de nuevo apuesta por los puntos de vacunación masiva.

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, insistió ayer en que la vacunación infantil es un proceso “sencillo, rápido y seguro”, algo en lo que coinciden sociedades científicas y expertos en vacunas, y animó a los padres a que los inmunicen. “Confiamos en que padres y madres acudan con sus hijos a la vacunación”, afirmó Comesaña, que instó a ser “positivos” ante el temor de que la vacunación de este grupo etario no tenga la misma adhesión que la de los de 12 a 16 años. Actualmente, el apoyo a la profilaxis por parte de los padres de estos menores es de un 74%.

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad DESCARGAR

En estos momentos, los niños de 11 años y menores son el grupo de edad con mayor incidencia acumulada a 14 días actualmente –852,3 en Galicia, según datos de ayer del Ministerio de Sanidad– y, aunque su papel transmisor en la infección por SARS-CoV-2 parece ser menos importante que el desempeñado por los adultos y el 99,7% de los casos diagnosticados presentaron un cuadro leve, siendo la mitad asintomáticos, la vacunación infantil disminuirá la carga de la enfermedad en este colectivo y puede disminuir la transmisión en el entorno familiar, educativo y comunitario, contribuyendo a la protección de la población más vulnerable.

Aun así, iniciada ya la campaña de vacunación infantil, las dudas aún asaltan a muchas padres. Aquí se resuelven algunas:

¿Cómo se convoca?

El Sergas envía un SMS al progenitor cuyo móvil conste como número de teléfono de contacto del niño. En dicho mensaje aparecen las dos primeras letras y las dos últimas más la letra del DNI del menor y se informa del día, hora y lugar de vacunación. También se puede consultar la cita en la aplicación Sergas Móbil.

¿Cómo identificarse?

Para identificarse, puede usar su tarjeta sanitaria, DNI o el código QR que se adjunta en el mensaje del Sergas.

¿Cuándo?

Los niños serán vacunados por la tarde para que no coincida con el horario lectivo, desde hoy y hasta el sábado. En las áreas sanitarias de Vigo, Pontevedra-Salnés, Ourense, Santiago y Ferrol, el horario será de 15.30 a 21.00 horas; y en las de A Coruña y Lugo, de 15.00 a 20.00.

¿Dónde?

El Sergas vuelve a apostar por los puntos de vacunación masiva, como el Ifevi en Vigo y el Ifeco en A Coruña. Los niños que estén inmunodeprimidos, sin embargo, serán citados en los centros hospitalarios.

¿Qué documentación se necesita?

El menor podrá ir acompañado por un adulto y habrá que presentar un consentimiento informado, que podrá llevarse ya firmado.

Consentimiento informado del Sergas DESCARGAR

¿Y si cumple 5 este año?

Solo serán llamados para vacunarse los niños que hayan cumplido los cinco años.

¿Qué pasa si está en cuarentena?

Como se indica en el SMS, si está en cuarentena o presenta síntomas de COVID no deberá acudir y tendrá que ponerse en contacto con su centro de salud.

¿Es igual que la vacuna de adultos?

No. La dosis que recibirán los niños será de 10 microgramos de Pfizer, un tercio de la que se ha administrado a los adultos. Hasta la fecha, es la única vacuna pediátrica autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

¿Cuándo se pone la segunda dosis?

Se administrarán dos dosis, que se inyectarán en la parte superior del brazo, como en los adultos, pero el tiempo entre dosis es de ocho semanas, no de tres. El objetivo es incrementar la respuesta inmune.

¿Y si cumple 12 años entre dosis?

Si el niño recibe la primera dosis con 11 años y cumple 12 en las próximas semanas, antes de recibir la segunda dosis, recibirá la segunda dosis de adulto (la recomendada a partir de los 12 años), con idéntico intervalo de 8 semanas.

¿Puede vacunarse si es alérgico?

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica científica sostiene que la vacuna de Pfizer no presenta más contraindicaciones en los niños alérgicos a alimentos o medicamentos que en cualquier otro niño. “Como contraindicaciones figuran de forma absoluta solo aquellos sujetos que han sufrido reacciones alérgicas previas a sus componentes o aquellas que hayan presentado una reacción grave con la primera dosis de vacuna frente al coronavirus. La alergia a estos excipientes es excepcional en la población infantil”, explican.

¿Hay que hacer algo especial despúes de recibir la vacuna?

Al igual que en adultos, Sanidad recomienda observar a la persona vacunada durante 15 minutos para detectar reacciones inmediatas. Si hay antecedentes de reacción alérgica grave, independientemente de la causa, el seguimiento se mantendrá hasta 30 minutos.

¿Qué efectos secundarios tiene?

Los efectos secundarios más comunes en niños son similares a los de los adultos: dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, dolor muscular y escalofríos. Suelen ser efectos leves o moderados y mejoran a los pocos días de la vacunación.

¿Y si ha pasado el COVID?

Los niños con antecedentes de infección por COVID recibirán una única dosis a partir de las 4 semanas después del diagnóstico de la infección o fecha de inicio de los síntomas.

¿Y si se contagia entre dosis?

En este caso, se completará la pauta con una segunda dosis tras la recuperación y cuando hayan transcurrido 4 semanas de la infección, manteniendo también las 8 semanas respecto a la primera dosis.

¿Se puede administrar con otras vacunas?

Las vacunas de ARNm para población infantil se pueden administrar conjuntamente con cualquier inmunización, en lugares anatómicos diferentes (que no sea en el mismo brazo, por ejemplo). Si no se administran conjuntamente, no hace falta esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.