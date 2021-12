Al margen de las tiendas de marihuana o Grows Shops con cierto recorrido comercial en nuestro país, cuya oferta se centra en todo lo necesario para sembrar, cuidar y mantener estas plantas en el domicilio habitual, al estar permitido su cultivo para uso particular, a este sector se han sumado desde hace unos meses otros establecimientos de venta de productos finales derivados del cáñamo, pero bastante alejados de los primeros.

Las que empiezan ahora a proliferar son tiendas que comercializan productos derivados de la planta en sí, transformada genéticamente para eliminar los compuestos psicotrópicos. Son locales de venta de la coloquialmente llamada 'marihuana que no coloca', o 'cannabis 0.0' ó 'maría ligth'. Se trata de las tiendas CBD muy asentadas en países como Suiza, Holanda o Italia, y que recientemente han desembarcado en España.

Vigo no se ha quedado atrás y este mismo martes, una de las franquicias más exitosas de este tipo de productos ha abierto sus puertas en pleno centro de la urbe olívica. Se trata de CBWeed, marca creada en 2017 por nueve amigos italianos con una pasión cómún, el cáñamo. Cada uno de ellos, especializado en diferentes campos, unió sus cualidades e ideas para crear lo que actualmente es una de las redes más grandes de franquicias de derivados de esta planta.

En España ya cuenta con 12 tiendas, y, tras la de Vigo, están a punto de abrir cuatro más en otras comunidades. De Galicia, la ubicada en la viguesa calle Velázquez Moreno 26, (donde estaba la Central de Espectáculos), es la segunda después del establecimiento que ya está operativo en Ferrol. Además de Italia, donde están ubicados unos treinta puntos de venta, la marca está posicionada en otros países como Portugal, República Checa, Estonia y Letonia.

Los productos que comercializa esta franquicia provienen de la selección de flores de cáñamo de alta calidad y a partir de ahí crean aceites de CBD, productos para cigarrillos electrónicos, productos alimenticios, desde materias primas, como harina y aceite de semilla de cáñamo, hasta productos procesados como pastas, galletas, snacks, infusiones, café, cervezas o licores. En sus estanterías se puede encontrar también una amplia gama de productos cosméticos para la cara, el cuerpo y el cabello, todos de origen 100% natural a base de extractos de cáñamo. Además ofrecen suplementos de CBD para animales, así como todo tipo de accesorios.

Este establecimiento se viene a sumar a otros que también se han 'plantado' en la ciudad olívica como son Tía María en la calle Carral, Old Town CBD, ubicada en la calle Progreso, Cañamazo, en la avenida de Florida o Sukkha CBD, en la calle Xeme. Son comercios especializados en CBD, aunque hay herboristerías y Grow Shops que también ofrecen algunos de sus derivados.

Sustituto de opiáceos

En los últimos años, la fama del cannabis legal -su cultivo en España está permitido siempre que no contenga más de un 0,2% de THC- ha ido creciendo exponencialmente debido al mayor consenso de los consumidores y tras varias demostraciones de sus propiedades terapéuticas en el tratamiento del dolor, problemas de sueño y ansiedad. La característica principal del CBD es que no es un cannabinoide psicoactivo, lo que significa que no influye en el estado de ánimo, la conciencia o las facultades mentales. Se han demostrado sus beneficios antinflamatorios, ansiolíticos, antidepresivos, neuroprotectores, o analgésicos. Además es muy positivo para enfermedades de convulsiones, artrosis, fibromialgia y para dolores crónicos. Es algo así como un sustitutivo natural de los opiáceos, pero legal.

¿De dónde procede el CBD?

El cáñamo contiene más de 400 compuestos naturales, entre los que destaca un grupo de moléculas con propiedades activas: los cannabinoides. Hasta la fecha, se han identificado más de 100 cannabinoides en el cáñamo, y el CBD es uno de ellos. Fue descubierto en los años 40 por el Dr. Raphael Mechoulam, que era químico orgánico y profesor de medicina en la Universidad de Jerusalén. Mechoulam se concentró en el estudio del cannabis y, tras sintetizar la molécula de THC (tetrahidrocannabinol), que es el el componente psicotrópico de la “maría”, también descubrió la molécula de CBD, que inmediatamente le sorprendió por su elevado potencial para la medicina. Después del THC, este componente es el más abundante y suele proceder de las plantaciones de cáñamo industrial o de cáñamo no psicoactivo.