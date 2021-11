“A los que no se vacunan les diría que vengan a la UCI a que vean lo que pasa"

El doctor Víctor del Campo está al frente del servicio de Medicina Preventiva del Chuvi, por lo que es una de las máximas autoridades en cuanto a la gestión de la pandemia se refiere en el área sanitaria de Vigo.

–¿Cuáles son las expectativas de los ensayos clínicos para esta nueva vacuna?

–Introduce una variante nueva, la delta, que se distingue de la original. Y si esto se convierte en una enfermedad estacional tendremos que vacunarnos pero no siempre con la misma vacuna, sino en función de los distintos tipos que se van generando.Es difícil saber lo que va a ocurrir, pero una enfermedad que ha provocado al menos 250 millones de casos en el mundo no va a desaparecer de un día para otro. Igual tenemos que tener una estrategia como con la gripe, y vacunarnos todos los años.

–En el Cunqueiro están haciendo pruebas cada quince días a trabajadores sin vacunar. ¿Son muchos sanitarios los que no se han vacunado?

–En Galicia 95 de cada 100 profesionales sanitarios están vacunados. Pero en España no existe una obligación legal de pincharse.

– ¿Entiende que haya sanitarios que no se quieran vacunar?

–No, y los pacientes tampoco. La seguridad de los enfermos está por encima de todo, y una asistencia segura lo es cuando el trabajador sepa que no es fuente de infección.

–¿El nivel de contagios entre sanitarios en el área de Vigo cómo está en la actualidad?

–Son menos de un 5% del total de personas infectadas. Y no están relacionados con la propia asistencia, sino que son contagios externos, como se contagia el resto de la población: si su hijo es positivo, porque ha viajado...

–¿Cuál es el perfil más habitual de enfermos ahora mismo?

–La mayoría son brotes familiares. Y en muchas ocasiones, la parte de población que no está vacunada por edad, los menores de doce años, hace que se contagien los familiares. No hay grandes brotes como ha habido en otros momentos de la pandemia precisamente gracias a la vacunación.

–¿Qué le diría a la población que no se vacuna?

–Que vengan cualquier día a la UCI a ver a los pacientes con COVID y vean lo que les ocurre. La vacuna es decisiva para evitar casos graves.

–¿Tiene miedo de la Navidad, teniendo en cuenta de que ya estamos en unos niveles altos de contagio?

–Este año todavía más que el pasado. Aunque estamos vacunados, las navidades pasadas muchas familias no hicieron comidas y estaban prohibidas determinadas reuniones. Y ahora la gente ha perdido el miedo a la enfermedad, y los viajes son más frecuentes, por lo que estamos más expuestos. Nos da cierto miedo también el hecho de que este año habrá gripe, y en algún momento del invierno seguramente coincida con el COVID.

–¿Cuál es el perfil de hospitalizado por coronavirus en el Cunqueiro?

–En planta es similar a lo que sucede con la gripe: personas que ya son mayores, tienen patología crónica y lo que hace el virus es descompensarla. Si no estuviera vacunado, estaría en la UCI, o incluso habría ya fallecido. Y en la UCI hay un importante porcentaje de personas que no están vacunadas y que no deberían estar ahí. No es razonable que alguien entre en la unidad de críticos por no vacunarse. Eso es algo que hay que evitar.