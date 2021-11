Manuel Reigosa será previsiblemente designado este jueves como candidato de la plataforma H2040 a ser reelegido rector de la Universidad de Vigo. Esta plataforma celebra hoy sus primarias y, si no hay sorpresa de última hora, el actual rector volverá a ser candidato a dirigir la institución académica viguesa en las elecciones de la próxima primavera (todavía no están convocadas), ya que no se han presentado otros aspirantes.