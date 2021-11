"Vigo es un ejemplo de gestión para nosotros". Fue una de las frases más destacadas que lanzó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en una rueda de prensa posterior a su encuentro con alcalde olívico, Abel Caballero, en el edificio de la Praza do Rei. Ambos trasladaron a los medios de comunicación la importancia de que los ayuntamientos ganen protagonismo en los fondos europeos Next Generation EU. "Debemos tener capacidad para concurrir a ellos y gestionarlos", indicó la regidora herculina antes de que Caballero pregonase un mensaje similar: "Es imprescindible que las ciudades reciban los fondos europeos, no solo las comunidades autónomas. Se los pedimos al Gobierno de España y a la Xunta. La Xunta no ha hecho ni una sola convocatoria de fondos europeos, sí el Gobierno de España".

El alcalde vigués apuntó la necesidad de que la relación ferroviaria entre Vigo y A Coruña sea "más intensa" y reclamó el apoyo de la Xunta de Galicia a los aeropuertos de ambas urbes. "Iré a A Coruña la próxima vez. Es una gran alcaldesa. Está haciendo un muy buen trabajo en su ciudad", señaló sobre su homóloga. Inés Rey le agradeció el "cariñoso recibimiento" y se mostró "encantada de venir". "Está preciosa. Es un orgullo y un placer estar en el Concello de Vigo con el referente del municipalismo", indicó, a la vez que denunció la "falta de ayuda de la administración autonómica". "Fue una charla intensa y amena. Aprendo de ti", le dijo a Abel Caballero.