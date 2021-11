“Synthesis”, entre el póker y Barreras

Con la venta de PokerStars a Amaya Gaming (rebautizada como The Stars Group) arrancó la andadura de Scheinberg junior como uno de los habituales de la lista de milmillonarios que elabora Forbes, y una ya ajetreada trayectoria como inversor. Canaliza sus proyectos a través de la sociedad Mohari Hospitality, con una fuerte presencia en España. Suyo es el hotel Four Seasons de Madrid, erigido en el histórico y reformado Centro Canalejas y abierto al público hace un año, o el señorial Palacio Miraflores, destinado a oficinas en alquiler. Pero entre sus inversiones, como apunta en su página web oficial, consta una iniciativa empresarial bien conocida en Vigo: The Ritz-Carlton Yacht Collection. Es la marca comercial para la anunciada flota de minicruceros de lujo impulsada por el fondo Oaktree y The Ritz-Carlton Hotel Company (Marriott), que se iba a construir íntegramente en el astillero vigués. El primero de la serie, el ya afamado Evrima, ni siquiera se remató en Beiramar.

Las publicaciones especializadas atribuyen al Synthesis un coste de unos 86 millones de euros, con un coste de mantenimiento que puede alcanzar los 8,6 millones anuales. El exterior fue diseñado por Tim Heywood, y cuenta con capacidad para 12 huéspedes y 19 miembros de la tripulación, incluido el capitán. Dispone de helipuerto y todas las comodidades imaginables en un segmento, el de los yates de ultralujo, que habitúan a pasar –lo hicieron hace diez días los buques Sea Huntress y Solandge– por el puerto de Vigo.