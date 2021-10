Retratos augustos X: Paisajismo saludable

Ruth Gundín (izda.) y María Hernández, ingeniera agrónoma y arquitecta, son Verde Leria, un estudio de paisajismo con base en Vigo. He aquí el décimo de los “Retratos augustos” de Augusto Rodríguez. Un tándem de profesionales que se complementan y enriquecen. Sus diseños naturalistas fusionan la arquitectura con el paisaje. Entienden los jardines como extensiones de la vivienda. Borran las barreras entre el exterior y el interior, y entre el jardín y el paisaje. Crean habitaciones exteriores donde también se vive. Inquietas, sensibles, perfeccionistas y soñadoras. Amantes de la naturaleza, creen que los jardines contribuyen a hacer más felices y saludables a quienes los recorren o habitan.

Hoy, Día contra la Dieta

Hoy rompo otra vez la dieta, caiga quien caiga. No tengo prescripción médica sino conyugal pero la empecé por tener una experiencia nueva, por disminuir una inquietante curvatura abdominal, por esa disciplina necesaria que hay que imponer al cuerpo para que no afloje. Y porque ya tuve hijos, planté más de un árbol, volé en globo (¿o no, Alfonso Lubián?) y no puedo morirme sin hacer al menos una dieta. La empecé el día 1, la rompí entre el 13 y 18 y hoy vuelvo a romperla porque tengo en Asturias citas gastronómicas ineludibles. El 18 fue con Maribel Collazo en la terraza del hotel Nagari. ¿Cómo no en esa noche otoñal que nos permitió comer al aire libre unas setas y un rodaballo salvaje recién llegado el pobre, atendidos por Cani pero podría haber sido por Merchi? Difícilmente hallaréis en Vigo un espacio hostelero de atención tan profesional y amable como el Nagari. Hoy la rompo y, si estaré en Oviedo comiendo con la viguesa María Comesaña y su Juan, mañana en Gijón con otros que no cuento. Las dietas están para eso, para poder romperlas.

El Samain de la Abuela

Quien no va a hacer dieta es Luis Sangiao, uno de los más antiguos disc jockeys de Vigo (con permiso de Lolo Picallo), el que tuvo las más activas discotecas del Vigo de los 80, el que trajo a la ciudad grupos de gran audiencia incluso extranjeros, el que fue después empresario de espectáculos, el que en esta última etapa, replegado entre crisis y crisis como los suyos, convirtió esa Linterna Roja fundada por su padre en La Casa de la Abuela con muy diversas propuestas. Para hoy tiene una primera actuación en la “nueva normalidad”: retranca gallega con el monólogo de Juantxonito. Mañana, Noite de Samain de 18 a 1.30 aunque sea de tarde; el lunes, Samain para niños de 17 a 21. Y los domingos, por la mañana (11 a 15), rastro dominical. Ahí, en Zapateira, 8. ¡Ah, medidas Covid y reserva telefónica!

Y el talante de Jimmy

Tampoco creo que haga dieta Jimmy, Jaime Marcos Bermúdez, porque es un hombre ya de natural sobrio. Hace muchos años que le conozco con su talante y talento artístico como fotógrafo, escaparatista, figurinista… Estaba el otro día en la Feria Vegana porque hizo las fotos de las modelos de la marca Libre de Sufrimiento by Lola, Astrid y Tony Karra. Un tipo cordial y amante de la discreción que siempre ha vivido entre trabajos de moda. Muchos años llevando el departamento de imagen de Mundo Novias, campañas con Gene Cabaleiro, Marisa Otazo, Cristal, muchas editoriales … Pronto veréis aquí su foto de la firma vegana Libre de Sufrimiento by Lola.