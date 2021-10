"Elas", las auténticas “heroínas” gallegas

Tras ser proyectada en EE UU y seleccionada para el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, la obra de 20 minutos rodada en gallego y subtitulada en varios idiomas se estrena hoy en Galicia dentro de la programación del Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía y también el próximo domingo en el Festival de Cinema Fantástico de A Coruña.

“La película reivindica la figura de la mujer gallega. Es la historia de la transformación de una niña víctima de la dureza del mundo rural que en su vejez forja la furia y se convierte en una mujer invulnerable al miedo. Está basada en mi abuela, mi bisabuela y todas las abuelas que he conocido. Mujeres que han vivido horror tras horror desde niñas y que siguen sonriendo. Que son aparentemente débiles, pero que sacan adelante a sus familias sin que nadie se dé cuenta de lo especiales que son. Dominan la desgracia como quien se hace amigo de un dios”, destaca Siebert.

La necesidad y el impulso de darles su lugar le surgieron cuando ya se encontraba al otro lado del Atlántico. Tras estudiar una doble licenciatura en Interpretación y Composición en el Nazareth College bajo la tutela del gallego Octavio Vázquez, realizó un máster para Medios Contemporáneos en la prestigiosa Eastman School of Music de la Universidad de Rochester. Y mientras trabajaba en el estudio de Los Ángeles de Hans Zimmer, ganador de un Óscar por “El rey león”, asistió a la proyección de un documental en el que participaba Cristina Pato.

“Me impactó mucho ver a Galicia en Los Ángeles. Y ahí empecé a explorar esa perspectiva más global sobre nuestra cultura. Tiré de mi propia vida y de las historias que conozco para estructurar una historia que te transporta a una época en la que existía una sensibilidad muy especial dentro de un mundo brutal, donde el tiempo transcurría de forma diferente y el silencio lo permeaba todo porque no había lugar para las palabras. Pero no sabía muy bien cómo hacer la transición”, relata.

Siebert vio la oportunidad de hacer realidad su proyecto con la tesis fin de máster en Eastman y, además de componer la banda sonora como trabajo académico, se convirtió, sin ninguna experiencia ni formación previa, en escritor, director y productor de su propia película. “Pedía consejo a otros directores y me decían que estaba loco. En abril de 2019 terminé el guión, hice una campaña de crowdfunding para financiarla, la rodé en verano y he estado con las postproducción hasta febrero de este año. Di mi alma por ello e hicimos posible lo imposible. Lo logramos con el corazón, es lo único que teníamos”, subraya.

Siebert habla en plural porque “Elas” es también un proyecto “de la comunidad”. Muchos amigos y vecinos de la zona del Miñor, donde viven su padres, no dudaron en echarle una mano, incluso como actores: “El rodaje fue una experiencia durísima pero maravillosa. Me ayudaron el Instituto de Estudos Miñoranos y el historiador Anxo Lemos, y la parroquia de Santiago de Arriba de Chantada me dejó utilizar el maragato de su Entroido, que en la película simboliza esa vida tan dura a la que se enfrenta la protagonista. Todos hicieron que el proyecto saliese a la luz”, aplaude.

Sus padres y parte del equipo acudirán al estreno de hoy en Vilagarcía “como una celebración”. Pero aún no es segura la presencia de su abuela: “Llora cada vez que le enseño la película y se le hace extraño verse en pantalla. Pero sabía que ella tenía que ser la protagonista”.

Siebert logra que esa emoción trascienda a cualquier espectador: “No quería hacer algo estereotipado que solo se entendiese aquí. Quería proyectar a Galicia desde una lente más universal y ver a un americano llorando por una película así, rodada en gallego, es una pasada. En EE UU me preguntan que de dónde soy y que estas cosas no parecen reales. Pero sí pasan”.

Su película también constituye un alegato contra el olvido: “En un mundo que avanza tan rápido hacia un modelo mucho más globalizado cuesta creer que hasta hace tan poco la vida fuese tan diferente. Por eso Galicia es como es. Es importante volver a conectar con esas raíces y combatir la alienación”.

Al estreno de Vilagarcía también asistirá la soprano mexicana Luisa Hidalgo, que participa en la banda sonora como solista junto a un total de 94 músicos. “Tiene un rango grave perfecto para las escenas más introvertidas y canta de forma brillante la pieza final, un poema de Xosé María Díaz Castro que captura de forma preciosa lo que quiero transmitir con mi película, la convivencia entre sensibilidad y brutalidad y entre la celebración y la desgracia, y la fuerza sobrenatural de las mujeres gallegas”.