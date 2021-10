Cada vez parece más cerca el fin de la pandemia, pero el COVID se encarga de recordar cada tanto que todavía sigue aquí. El festival Bluefest va a ser el primero que se celebre en el auditorio Mar de Vigo con el público de pie, un signo elocuente de normalidad, pero un positivo en un músico que iba a tocar por partida doble este fin de semana ha obligado a modificar el cartel.

Según la organización, este miércoles un miembro compartido de las bandas Los Mambo Jambo y Koko-Jean & The Tonics ha dado positivo por coronavirus. Ha sido el único, y el resto de integrantes de los grupos han pasado con normalidad los controles sanitarios vigentes.

El viernes 22 de octubre, en lugar de Los Mambo Jambo, será su líder, Dani Nel·Lo, el que actúe con su proyecto 'Los saxofonistas salvajes'. Lo hará acompañando de "una auténtica banda all-star". En este formato, Nel·lo explora la tradición del saxofonismo salvaje para desarrollar su propia voz, en una reivindicación del papel del saxofón dentro de la música popular en su faceta más visceral y subversiva.

El sábado 23 de octubre, en lugar de Koko-Jean & The Tonics, Adrián Costa Blues Band abrirán la velada antes de Myles Sanko. El santiagués Adrián Costa es uno de los representantes más valorados del blues español. Formó junto con el armonicista Marcos Coll Los Reyes del K.O, una de las formaciones más destacadas de la escena blues europea. Blues, funk, soul son los rasgos más característicos de este músico compostelano, que no reniega de sus raíces latinas. Un guitarrista con una voz poderosa que no concibe la música sin el baile.

Si algún cliente lo desea pueda recuperar, a través de la plataforma de venta Teu Ticket, el importe de sus entradas o abonos solicitándolo antes de la fecha de cada concierto o del inicio del evento en el caso del abono. El festival Bluefest continua tal y como estaba previsto, en el Hall del auditorio, con el público de pie y con una zona habilitada para el consumo de bebidas.