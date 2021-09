El mapa del COVID en el área empieza a teñirse de verde

El área viguesa está algo mejor que la media gallega, que se sitúa en 55 nuevos casos por cien mil habitantes. Lidera la tabla la área ferrolana, la única que está en nueva normalidad, con una incidencia de 14 nuevos diagnósticos COVID, y le siguen las de Pontevedra (35) y Santiago (49). La peor situación epidemiológica es la lucense (92). Es la única que supera la media nacional (74).

Nueva normalidad

En la nueva normalidad –que el Ministerio de Sanidad ha establecido por debajo de 25 nuevos casos por cien mil habitantes a 14 días– están 11 municipios. Ocho de ellos, los más pequeños, no han registrado ningún caso en dos semanas. Salvo Covelo, son todos los que no llegan a cinco mil habitantes: Arbo, As Neves, Crecente, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz Balneario, Oia y Pazos de Borbén. O Rosal y Salvaterra do Miño podrían sumarse pronto a este listado, ya que tampoco han contabilizado ninguno en la última semana.

Precisamente O Rosal, junto a Redondela y Ponteareas tienen tan pocos casos de coronavirus que se encuentran también en esta nueva normalidad.

Riesgo bajo

En la media del área, en riesgo bajo de transmisión del virus –entre 25 y 50 nuevos casos por cien mil habitantes– están Cangas, Gondomar, Moaña, Mos y Baiona. Este último presenta una buena evolución en la última semana por la que se prevé pronto su entrada en la nueva normalidad.

Medio y alto

Son nueve, un tercio del total, los que superan el riesgo bajo. En el medio –de 50 a 150 nuevos casos por cien mil habitantes a 14 días– están ocho. Entre ellos, la ciudad (60). Casi ha rebajado su incidencia a la mitad en dos semanas. Está en el medio de la tabla de las urbes gallegas, donde las mejores situaciones las presentan Ferrol (26), Lugo (40) y Pontevedra (53). Acompañan a la metrópoli en el nivel medio Nigrán (62), Porriño (55), Tomiño, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño, A Cañiza y Covelo. Estos últimos empeoran en la última semana, arrojando niveles de riesgo alto.

El único consolidado en este peldaño, en el alto –entre 150 y 250 nuevos casos por cien mil habitantes a 14 días–, es A Guarda. Está en 170, diez puntos más que hace una semana.

La bajada de los contagios entre la población tiene su repercusión en la presión hospitalaria. Solo quedan tres pacientes en planta y cuatro en UCI que aún no hayan negativizado la infección. Es la situación más desahogada desde el 13 de julio.

En esta mejora tiene mucho que ver la vacunación de la gran mayoría de la población. En el esfuerzo por reforzar la protección frente al COVID de algunos colectivos más delicados, los primeros en empezar a recibir la tercera dosis fueron los trasplantados e inmunodeprimidos. El Sergas ha contabilizado 3.870 en todo el área de Vigo. Por ahora, han recibido su tercer pinchazo medio millar.

El pabellón de las 731.710 dosis en seis meses

En los seis meses que han transcurrido desde la primera jornada de vacunación masiva que se celebró el 13 de marzo, en el Ifevi se han inoculado un total de 731.710 dosis frente al COVID-19. Son miles los habitantes del área que han pasado por el pabellón que ayer quedó vacío. Con 36.000 mayores de 12 años sin ninguna dosis en el área y repescándolos poco a poco, en esta etapa parece innecesario un “vacunódromo” de estas dimensiones. Coincide, además, con el parón al que le obligaba el montaje y celebración de Conxemar. El Sergas deja la puerta abierta a volver a abrirlo si se necesitara. El conselleiro de Sanidade,_Julio García COmesaña, reunió ayer por la tarde al equipo que trabajó en este pabellón para agradecerles su labor