Vitrasa, en colaboración co Concello de Vigo, súmase un ano máis, e con este xa son quince, á Semana Europea da Mobilidade con diversas iniciativas que teñen por obxectivo fomentar e pór en valor o uso do transporte público entre os vigueses e viguesas, por ser un dos medios "máis cómodos, sustentables e respectuosos co medio ambiente para desprazarse pola cidade".

En concreto, o 22 de setembro de 2021, Día Europeo sen Coches, as liñas lanzadeiras ó CUVI (U1 e U2) serán de balde durante toda a xornada.

Tamén o Bus Turístico será de balde o mesmo mércores 22 de setembro para os usuarios da tarxeta PassVigo, previa reserva online do billete na plataforma Woutick!. Haberá catro viaxes dispoñibles: ás 10:00, 12:00, 16:30 e 18:30 horas.

Dende Vitrasa destacan que con esta iniciativa, búscase recoñecer ós usuarios habituais do transporte público a súa confianza, dándolle a oportunidade de que descubran Vigo dende unha óptica distinta a bordo do Bus Turístico. Os viaxeiros deberán levar posta a máscara en todo momento, así como acceder de maneira ordenada o bus, que conta con xel hidroalcohólico no seu interior.

Críticas polos aforos

Desde Vitrasa critican as limitacións de aforo establecidas pola Xunta de Galicia nos autobuses urbanos (que limitan a 1/3 a ocupación nas prazas de pé) impiden unha maior promoción do transporte público, xa que poden rexistrarse algunhas dificultades para atender a demanda se esta se concentrase nun momento concreto.

Con todo, a empresa terá reforzos previstos para tratar de abordar estas concentracións puntuais de usuarios nos servizos das lanzadeiras. No marco da Semana Europea da Mobilidade e a posta en valor do transporte público como elemento fundamental para mellorar a calidade de vida das persoas, Vitrasa apela á ampliación de aforos no transporte urbano, como xa ocorre na maioría de Comunidades, por ser un servizo seguro e esencial para os cidadáns.