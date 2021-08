El parque de Castrelos -el escenario exterior, no el auditorio- volverá a albergar un concierto este viernes: llega Los Secretos a las 22.00 horas. Podrán disfrutar de la actuación de la banda madrileña un máximo de 1.000 personas, que deberán estar sentadas y llevar la mascarilla en todo momento. No podrán ni comer ni beber durante el espectáculo en cumplimiento de las normas para doblar el brazo a la pandemia. "Será un gran concierto. Aplicaremos toda la normativa COVID. Las sillas no estarán numeradas: los asistentes se irán sentando a medida que van llegando", avanzó el alcalde, Abel Caballero, en la rueda de prensa diaria.

El acceso al recinto, que estará perimetrado, es gratuito. Eso sí: habrá que reservar entrada. Según avanzó el regidor, esta gestión se podrá realizar desde la página web del Concello (hoxe.vigo.org): habrá un enlace que dirigirá a los internautas a una plataforma virtual en la que se les permitirá hacerse con los billetes (un máximo de dos por persona). Salen mañana las primeras 500 entradas a las 10.00 horas y las segundas 500, a las 18.00 horas. Serán nominativas: se pedirán el nombre, el DNI y el teléfono de los asistentes. Caballero también apuntó que los asistentes podrán utilizar la misma plataforma para reservar plaza en el autobús urbano una vez decidan abandonar el recinto.