Más de la mitad de los enfermos con COVID que están en las UCI de Vigo no se habían vacunado

Los profesionales sanitarios de la ciudad no han podido bajar la guardia prácticamente desde la primera ola. Ahora, año y medio después del inicio de la pandemia, siguen teniendo que hacer frente a una importante presión asistencial. Es más, los centros sanitarios tienen en la actualidad la mayor cifra de enfermos con COVID ingresados: 72. Preocupa especialmente la exigencia a la que están sometidas las unidades de críticos. En el Álvaro Cunqueiro hay ocho enfermos en la UCI COVID y en Povisa dos. Y la prueba de que la vacuna es clave para evitar que las personas que cojan el virus desarrollen un cuadro clínico grave es que siete de esa decena de pacientes que están en las UCI viguesas no han recibido la inyección contra el virus. Las circunstancias que rodean cada caso no obstante son muy distintas.