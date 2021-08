La vivienda protegida es una de las máximas que recoge el borrador del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado ayer por Urbanismo y a la espera de llegar al pleno a finales de este mes de agosto. Prevé la construcción de 14.500 de un total de 50.000 viviendas nuevas en la ciudad en los próximos años. Uno de los espacios que ocuparán será el el terreno sobre el que, actualmente, se levanta el parque central de servicios del Concello, ubicado en Santa Cristina (​Lavadores), instalación que se muda a los antiguos terrenos de Afamsa, la Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, en Severino Cobas. El Concello se encargará "directamente" de desarrollar un polígono en esta zona.

"Es competencia de la Xunta, pero tiene a esta ciudad abandonada, entonces, lo vamos a hacer nosotros. Queremos tenerlo todo muy maduro y preparado para empezar de forma rápida, lo antes posible", apuntó el alcalde, Abel Caballero, que no descarta que el Concello "entre directamente" en el desarrollo de más polígonos. No es nuestra competencia, pero no voy a permanecer quieto. Lo haremos siguiendo las normas del Concello, no contemplamos cooperación con una empresa, saldrá a licitación. Y no descarto meter Europa ahí, depende de la velocidad de los proyectos Next Generation", añadió. Por ahora, se desconoce el número de viviendas que resultarán de la actuación en Santa Cristina.