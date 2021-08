La satisfacción de los titulados de la UVigo baja: solo 5 de cada 10 aconsejan sus estudios

La satisfacción de los titulados de la UVigo baja ligeramente en los últimos cursos analizados. Solo 5 de cada 10 egresados en 2018/19 recomendarían sus estudios un año después de terminarlos. Una valoración que entre las promociones que acabaron en 17/18 y 16/17 compartían el 56,7% y el 67% de los encuestados.

Aún así, la calificación global que los alumnos conceden a la institución se mantiene casi invariable, con un 3,37 sobre 5 frente al 3,38 del curso anterior. Los másteres siguen siendo mejor puntuados que los grados –las notas son 3,61 y 3.30, respectivamente– e incluso mejoran respecto al informe precedente.

De esta forma, los tres títulos mejor evaluados son los posgrados en Dirección Pública y Liderazgo Institucional –rozando el 5 con un 4,76–, Dirección y Planificación del Turismo de Interior y Salud –4,43– y Biotecnología Avanzada –4,25–.

El grado con los titulados más satisfechos es Derecho del campus de Ourense, con un 4,18. Y por detrás se sitúan ADE del centro Ieside –4,16– y Ciencias del Lenguaje –4,12–, titulación en extinción que será sustituida desde el próximo septiembre por la nueva carrera de Filología Aplicada en Gallego y Español.

La especialidad Español-Inglés de Traducción obtiene un 4, 01 y el top ten lo completan, por este orden, las carreras de Química, Comercio, Derecho del campus vigués, Biología, Ingeniería Informática y Forestales.

Respecto a los másteres, la lista se completa, por debajo de los tres ya mencionados, con los programas de Finanzas, Abogacía de Ourense y Gestión Empresarial del Deporte, que obtienen una calificación de 4,10.

Los alumnos del MBA de Ieside le conceden una nota de 4 un año después de completarlo. Y el de Menores en Situación de Desprotección recibe un 3,95, idéntica valoración que el de Gestión del Desarrollo Sostenible. Por su parte, Comercio Internacional se sitúa justo por detrás con un 3,92.

También disfrutan de una gran acogida por parte de sus alumnos varias especialidades de Magisterio, a las que conceden un 3,88, y el máster profesionalizante de Ingeniería Industrial, que logra un 3,81.

La encuesta de satisfacción de los egresados en el curso 2018/19 sitúa a Ieside y la Facultad de Derecho de Ourense como los centros mejor valorados por sus exalumnos, con un 4,16 y un 4,14 respectivamente.

La Escuela de Empresariales de Torrecedeira, que está pendiente de transformarse oficialmente en Facultad de Comercio, comparte una valoración de 3,80 con la de Química. Y tres ingenierías –Forestales, Telecomunicación e Informática– ocupan las siguientes posiciones. Inmediatamente después se encuentran la facultad ourensana de Ciencias Empresariales y Turismo, la Escuela de Enfermería de Pontevedra, Filología y Traducción, y Fisioterapia.

La participación en la última encuesta de satisfacción de los egresados alcanzó un 39% y también permite conocer la opinión de los alumnos en los distintos ámbitos de conocimiento. Los que más contentos se muestran con sus estudios son los de la rama científica, que suben la nota del informe anterior a un 3,61.

Los estudios tecnológicos bajan unas décimas, a un 3,37; los jurídico-sociales se mantienen en un 3,36; y los relacionados con las ciencias de la salud suben ligeramente a un 3,29.

El 23% tiene un empleo relacionado un año después

La encuesta de satisfacción permite a la Universidad conocer cómo sus antiguos alumnos valoran la gestión, los recursos, la formación y las prácticas de los grados y másteres impartidos. Y también ofrece una visión de su primer año en el mercado laboral tras recibir su diploma. En el curso 2018/19 acabaron sus estudios 2.457 alumnos de grado y otros 1.101 de máster. Ocho de cada diez encontraron trabajo en menos de 3 meses, el 19% tardó entre 3 y 12 y un 3% no tuvo éxito hasta más de un año después. La encuesta evidencia más dificultades de esta promoción para encontrar un trabajo relacionado con sus estudios. Solo un 23% dice haberlo logrado –el 39% responden negativamente y el 38% no sabe o no contesta– respecto al 49,6% del informe anterior. Los egresados de titulaciones del ámbito de la salud arrojan la mejor tasa –53%– seguidos de los ingenieros –38%– y de la rama jurídico-social –17%–. El 13% de los alumnos del campo científico trabajan en lo suyo y en el humanístico solo un 9%.