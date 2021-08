El Sunset Beats de Vigo, llamado a ser el primer festival de música electrónica de la ciudad, tendrá que esperar. La organización del evento anunciaba este viernes el aplazamiento del concierto de Digitalism previsto para este sábado en la terraza del Auditorio Mar de Vigo.

La organización apunta a la meteorología como principal inconveniente para su desarrollo en este espacio exterior. Además, recalcan la "ilusión y el trabajo" implicados en el evento, por lo que pronto anunciarán una nueva fecha.

Digitalism es un dúo alemán de música electrónica fundado en la ciudad alemana de Hamburgo en el año 2004. Está compuesto por Jens Moelle –“Jence” – e Ismail Tüfekçi –“Isi”–. Forman parte del sello discográfico francés Kitsuné Musique. Jens explica las canciones de Digitalism como simples capítulos de una compleja novela sobre la interacción social y la atracción.

La banda ha remezclado canciones de Tom Vek, The Futureheads, Daft Punk, Tiga, Klaxons, White Stripes, Monk, Depeche Mode o Cut Copy. En su currículo, se incluye una reedición de Fire in Cairo, de The Cure –titulada Digitalism in Cairo–. Sus pistas y remixes son utilizados por disyoqueis como Erol Alkan, Soulwax, Boys Noize o Justice.

En su canal de YouTube, cuentan con más de 48.000 seguidores; en Instagram, suman 25.500. En Spotify, presumen de casi 711.000 oyentes mensuales.