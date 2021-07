La Policía Local de Vigo interceptó a un conductor de motocicleta que, pese a ser repartidor de la empresa Glovo, carecía de permiso de conducción. Además, se negó a realizar la prueba de detección alcohólica, después de dar positivo en el muestreo.

Los hechos ocurrieron entrada la madrugada del pasado sábado, cuando los agentes estaban en la calle Carral en labores de control del tráfico. Tras dar el alto al conductor de la motocicleta, E. E. C. G. , de 24 años, constataron que carecía de permiso o licencia de conducción y después se negó a la segunda prueba de alcohol, una vez que había dado positivo en la primera. Por ambos motivos la Policía Local instruyó las correspondientes diligencias judicial.

No fue el único caso de denuncia por delito contra la seguridad vial en las últimas jornadas en la ciudad. Otro conductor, de 34 años, fue detectado circulando sin el permiso, que no había obtenido nunca. El mismo delito se le imputa a otro vigués, de 43 años, que conducía sin licencia un "falso" patinete. También carecía del pertinente seguro, ya que, dada la potencia desarrollada, el vehículo era un ciclomotor y no un VMP.