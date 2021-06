El récord Guinness que quiere batir desde hoy un vigués de 15 años

“Quiero lograr el récord Guinness con 15 años y dedicárselo a mis padres y a mi tío, que siempre me han apoyado”. Es el testimonio de Christian Ayegun González, un joven vigués que, a partir de las 18.00 horas de hoy, inicia el reto más ambicioso de su vida: pretende “hacer historia” aguantando más de 48 horas, 49 minutos y 41 segundos jugando en la PlayStation 4 al FIFA 21, el simulador de fútbol más conocido del mundo. La marca la estableció Christopher Cook, del Reino Unido, en 2014. El adolescente pretende ir más allá: establece su objetivo en más de 50 horas para dificultar su relevo en el trono.

“Retransmitiré los partidos en mi cuenta de la plataforma Twitch (Prinx81), por lo que jugaré con mis seguidores dándome aliento –presume de más de 450–. Hablaré con ellos y compartiremos emociones, pero siempre dando mi mejor cara”, reconoce. Esta grabación servirá de prueba a la organización del prestigioso premio para confirmar su validez. “Lo que más me preocupa es quedarme dormido. He hecho ya 36 horas seguidas en otra ocasión y se llevan mal los dolores de párpados, ojos y cabeza”, confiesa antes de subrayar que aprovechará las pausas para ingerir comida ligera, tomar el aire, mojarse la cara con agua fría, caminar y desconectar del juego.

Su récord personal está en 38 horas seguidas jugando a un videojuego, en este caso, al Fortnite. “Me gustan las consolas desde los 4 años. No hay nada mejor que lograr el Guinness, lo quiero intentar”, reconoce. Para preparase, ha llevado a cabo un plan estricto durante esta semana. “Me veo listo para superarlo. Estoy descansando mucho: me voy a dormir antes, sobre las 9 o 9 y media de la noche, acumulo unas 12 horas, y hago ejercicio. Tengo en mente la frase que siempre me dice mi abuelo Ángel: que, con esfuerzo y dedicación, puedo conseguir todo lo que me proponga”, explica, a la vez que confiesa la opinión de sus amigos: “Unos me dicen que no debería hacer el reto por si me da algo; otros, que pruebe, que es algo muy guay. Las críticas me ayudan, me incitan a ir a por el récord. Tengo muchas ganas”.

Podrá descansar 10 minutos cada hora: “Me veo preparado para conseguirlo”

Durante el tiempo que se mantenga activo, jugará partidos contra otras personas de forma online, pero también contra la máquina. “Así, me entretengo mejor y es más ameno”, asevera. Para la primera opción, competirá con un equipo que él mismo ha montado en el que están Messi, Maradona o Iago Aspas. Para la segunda, escogerá al Real Club Celta y al Real Madrid, los dos clubs de sus amores. “Quiero hacer historia en un videojuego que disfruto. Creo que puedo batir el récord. No pierdo nada por intentarlo”, anota Christian Ayegun, que está entre los mejores gamers de FIFA de España y Europa.

También le ayudará el cambio de escenario. Para la cita, no utilizará su habitación, en la que pasa unas 5 o 6 horas diarias jugando a la consola cuando no tiene obligaciones académicas o planes fuera de casa, sino un cuarto en la casa de su tío. “Remodeló su vivienda y le dije que me preparara un espacio gamer. Es un sitio más cómodo, me hace ilusión realizar el reto ahí, en un lugar nuevo”, subraya el joven vigués, que recibirá el ánimo de sus padres y su tío: “Saben que tengo un canal en Twitch y que siempre me han apasionado los videojuegos. Creen que lograré el récord Guinness. Siempre me han apoyado. Si no fuera por ellos, no podría hacerlo”.

Avanza que el directo en la plataforma será “benéfico”: donará lo recaudado a alguna entidad que dedique sus esfuerzos a los colectivos más necesitados. Todavía no ha decidido a cuál. Lo que sí tiene claro es que va a poner todo de su parte para desbancar al británico Christopher Cook: “Soy una persona ambiciosa y orgullosa”.

Periodismo deportivo

Christian Ayegun se enfrentará al reto justo un día después de graduarse tras finalizar sus estudios de cuarto de la ESO en el IES Politécnico “con buenas notas”. En su hoja de ruta, aparece de primero el bachillerato de Ciencias Sociales –lo hará en el IES Auga da Laxe, en Gondomar, recomendado por una amiga–, ya que su intención es ser periodista deportivo, aunque su sueño va por otro camino: “Me encantaría ser streamer –hacer retransmisiones en directo vía online– o creador de contenido. Lo intentaré”.

Las dotes comunicativas ya las atesora –da fe de ello en la charla que mantiene con FARO–, así como la capacidad de análisis. Preguntado por el camino de la selección española de fútbol en la Eurocopa, no duda en señalar que “es una vergüenza” que no esté Iago Aspas. Para concluir la entrevista, lanza un pronóstico: “Me gustaría que España ganase el torneo, pero creo que caerá en semifinales”.