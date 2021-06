Un año más, por culpa del COVID, también nos hemos quedado sin los actos del Día de la Danza, que se celebra el 29 de abril. Tampoco se puede celebrar en El Sireno por las obras. El maño-vigués José Antonio Arbe nos envía esta foto de una de sus musas fotográficas, Ester Taboada, del Grupo Corisco, con su refaixo girando en el aire al ritmo de una danza galega. Sirva también esta foto, para reivindicar el día de la Muñeira en Vigo, que se dejó de celebrar en junio hace años.

Un alegre despertar cordeireteiro

Hoy empiezo a escribir con la música del grupo vigués A Cordeireta, y si no bailo es porque son horas tan tempranas que no procede. Sí, mujer, ese binomio galaicoestelar compuesto por Patricia González y Alejandro Balbuena, que conoces de aquí y de allá, muchos encuentros con nuestra tradición folclórica y que ahora decidieron publicar su primer disco, Loitar cantando. Sí, sí, hombre, los mismos que compusieron la canción de Xela Arias para el Día das Letras Galegas, aunque no la vais a encontrar en este disco. Estoy oyendo su O chascarraschás y, como me pasó con Cunha gaita basta, no salto a la pista por eso, porque no hay pista; oí antes su reivindicativo Deitado frente o mar, con Celso Emilio Ferreiro en el alma (al que yo le hice su última entrevista, que salió póstuma) y sigo dispuesto a escuchar todo su repertorio, sostenido por el acordeón diacrónico o cromático, las panderetas o pandeiros, culleres, bombo o zanfoneón. ¡Qué alegre despertar cordeireteiro!

Din Matamoro, entre blancos y silencios

¡Querido Eduardo Matamoro Irago! Hoy voy a ver al museo Marco, donde inauguras, qué hiciste con tus veteranos pinceles! ¿Desde cuándo te conozco y te escribo? Quizás desde aquellos locos 80 en que andabas liado con Atlántica, preludio de un puñado de becas que te llevaron por muchos escenarios mundiales del arte, Madrid, Nueva York, Roma... Ahora, Din Matamoro, inauguras A mirada acesa, pero yo ya te visité en mas de uno de tus estudios o en muchas otras muestras, entre pantallas” y “autorretratos”, luces, resplandores, aires y otras esencialidades, mirando para afuera pero siempre yendo para adentro. Hace muchos años que te veo aquí y allá por Vigo, paseando tu espíritu soñador, tu sabia humildad, tu cordialidad andante, tus dudas metódicas, tu honestidad creativa, tu bonhomía inacabable… Te volveré a ver hoy o mañana ahí en el Marco entre blancos y silencios profundos, siempre pensando que con tu trabajo prestigias a Vigo, esta ciudad que te vio nacer… y amas.

El primer criptopoema en gallego y NFT

Leo en mi periódico que la principal novedad de O Marisquiño 2021 será su apuesta por el arte en formato digital o “criptoarte”, con un cartel virtual. Vale, es un nuevo mundo este que nos viene pero yo recibí lo que quizás sea el primer criptopoema en sistema NFT en gallego de la historia. Me lo ha mandado desde Nueva York el vigués Marcos de la Fuente, que lo ha presentado ya allí y lo titula Camiño, sobre el de Santiago. Dice Pegada a pegada/ fáise fondo o paso/ Afiánzase a suor na memoria/ Énchese de xúbilo o baleiro. Me preguntaréis los de mi generación y alguna posterior qué diantres es eso de criptopoemas en NFT. Buscad en Google y sabréis. ¡Oh, dioses de la creación, qué difícil nos lo ponéis a los que crecimos leyendo a Bécquer en papel!

Y poesía de siempre

Al menos la viguesa Stella Maris, también poeta como Marcos de la Fuente, no está por el criptoarte. Hoy presenta a las 19 h. en Vigo y en la sede de la Diputación de Pontevedra (calle Chao), un recital poético presencial, Desfilando sombras. Recitarán Nila Álvarez, Cris Amoedo, Montse Copa. Francesca D’a Silva, Elisabeth Oliveira, Alicia Savaxe... Tete a tete.