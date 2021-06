El COVID desmontó las optimistas previsiones de la Xunta para el primer Xacobeo tras once años, aunque en el contexto pospandemia, y de cara a 2022, fecha en la que se prolonga el Año Santo con el beneplácito de Roma, Galicia no desiste de esperar buenos números. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los concretaba ayer en Vigo: el objetivo es “batir el récord de cinco millones de visitantes”. Lo señaló al presentar la campaña “Caminar a Galicia”, con la que invitó a sumarse a disfrutar de un “destino extraordinario, pero también seguro y de calidad”.

El mandatario gallego, que estuvo arropado en la ciudad olívica por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, enfatizó ese aspecto y lo argumentó con cifras: más del 50% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y casi un 28 por ciento, la pauta completa. A su juicio, esos números convierten a Galicia en “el lugar más seguro de España”, recoge Europa Press.

La vacunación, un "reclamo"

En esa línea, cree que la vacunación debería poder ofertarse como “reclamo” para visitantes en todo el país. Entiende que, para lograr recuperar los 85 millones de visitantes internacionales, el Estado “debería tener las vacunas suficientes” y cree que sería “un activo importante y un reclamo en término de seguridad”. “La economía de España no se va a recuperar mientras no se recupere el turismo”, manifestó, por lo que sugiere incluir la vacuna entre las “prestaciones” para los viajeros. No obstante, en la actualidad, admitió, “probablemente” las dosis no basten. “Pero si seguimos comprando vacunas, que creo que debemos seguir haciéndolo, deberíamos ofrecerlas a los turistas para acreditar que España es un lugar seguro”, sostuvo.

La oferta gallega

Pero Galicia no solo es segura. El mandatario también destacó la oferta gallega, que “da respuesta” al turismo que “demanda naturaleza y paisaje”, con 863 playas, su potencia termal y seis parques naturales; ocio y gastronomía, con una docena de fiestas de interés turístico internacional; y con una “atención” a la altura, un aspecto en el que destacó los 328 negocios acreedores de la Q de calidad.

Todas estas cualidades, dijo, son “claves” para poner rumbo a la “reactivación del turismo”, teniendo en cuenta la “oportunidad” que supone el Xacobeo 21-22 para recuperar un sector que, según la Administración, supone el 10% del PIB gallego y con capacidad para generar más de 71.000 empleos.

Al respecto, Feijóo recopiló iniciativas para respaldar al sector, como el Bono Quedamos en Galicia, destinado a fomentar el consumo interno; o Elige Galicia, orientado a desestacionalizar el turismo. Además citó la activación del Seguro Coronavirus, para turistas y peregrinos; el registro de viajeros, para facilitar el rastreo de contactos; y el certificado COVID digital, que acredita la pauta de vacunación para incidir en la seguridad, explican desde la Xunta en un comunicado.

Vigo, también beneficiado

Según Feijóo, todas estas medidas evidencian que Galicia es una tierra “confiable y segura: Lo fue en la respuesta a la crisis sanitaria y ahora activando apoyos y protocolos seguros para que el Año Santo 21-22 sea el año de Galicia”. Galiica está “preparada”, confió, y Vigo también se verá beneficiado. En ese sentido, mencionó la “oportunidad” que suponen para la ciudad los Caminos portugueses del Interior y de la Costa, de las rutas que “más incremento están experimentando en los últimos años”.

La nueva previsión de viajeros de la Xunta rebaja la cifra que presentó en 2019, con el Plan Estratégico para el Xacobeo 2021. Entonces barajaba superar el récord del último Xacobeo, el de 2010, cuando Galicia recibió 9,3 millones de visitantes.

Por otro lado, Feijóo reclamó ayer una “respuesta” por parte del Gobierno de España al compromiso expresado por el Ejecutivo de Portugal con el Eixo Atlántico ferroviario. Ese compromiso, a su juicio, “necesita una respuesta del Gobierno español” para poder hacer realidad la conexión entre Vigo y Oporto en menos de una hora, y entre Vigo y Lisboa en tres horas. “Sería un antes y un después para Galicia y para Portugal”, enfatizó.