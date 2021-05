Sedación en resonancias para sortear el pánico de la claustrofobia

“Yo ahí no sé si seré capaz de meterme”. Es una frase que escuchan habitualmente en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Ribera Povisa por parte de usuarios que están a punto de someterse a una resonancia. Y es que alrededor del 10% de la población sufre claustrofobia y los profesionales tienen que lidiar con este temor a diario. Tratan de entender cada caso en particular y ofrecerle una solución personalizada para poder esquivarlo, pero no siempre es posible. Para realizar una de cada cincuenta de estas exploraciones acaban necesitando dormir al paciente con anestesia.