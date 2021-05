Mecenas para los niños de las pateras

Una abogada viguesa prepara un documental y material didáctico para darles voz

Ese es el objetivo del documental Hotel Punta Calma que prepara Paula Martínez, una abogada viguesa que realiza un doctorado sobre migraciones de menores no acompañados en la UVigo. Un proyecto que cuenta con el respaldo de la Universidad que la asesorará y para el que busca financiación colectiva o micromecenazgo hasta reunir los 10.000 euros que necesita el proyecto. Mediante un proyecto de crowdfoundig en verkami –www.vkm.is/puertocalma– a partir de 10 euros y a base de recompensas que, en función de la inversión, conllevan un visionado anticipado, agradecimientos en los créditos o pendrives con material inédito, han conseguido reunir ya 4.510 euros de 90 mecenas. El 7 de junio esperan viajar a Canarias para rodar el documental.

Paula tiene una historia especial de acogida con un joven hindú, lo que le permitió abrir sus ojos al mundo. Y un día, por encima de la marea de la indiferencia con que se recogen las historias de los menores que llegan en patera, leyó la de Calvin y Unn Tove que abrieron su hotel para acoger a los migrantes hacinados en el Puerto de Arguineguín. Los motivos eran simplemente económicos, pero conocer a aquellos migrantes revolucionó sus vidas y crearon una fundación para darles esperanza y cariño.

“Nos gustaría incitar a la esperanza y llevar el documental a las aulas” Paula Martínez - Abogada

“Me puse en contacto con ellos y me invitaron a ir. Fui con mi hermana, que es psicóloga, a buscar testimonios tanto de los menores que llegaron en patera como de quienes les acogieron. Vimos que había que darles voz y que es una historia tan bonita que merece ser contada. Hablé con unos amigos que tienen un estudio audiovisual y nos embarcamos en este documental”, explica Paula.

El equipo lo completan otra viguesa, Lucía, maestra e historiadora del arte que hace años trabaja en el mundo audiovisual y participa en la investigación de prevención de ahogamiento en la Universidad de Vigo. Sam , cámara y director de fotografía, y Eloy, técnico superior en sonido que ha participado en numerosos proyectos de largometrajes, series, publicidad, documentales, programas de TV...

Lo más duro, admite Paula, es la historia de los niños soldados de Mali, que con 12 y 13 años vienen solos y no tenían forma de contactar con sus familias dos meses después para decirles que habían llegado. También los amigos y hermanos que se quedaron por el camino en la travesía.

"Algunos tuvieron que tirar al mar el cuerpo de sus seres queridos”

Han seleccionado cinco relatos de menores migrantes y quieren transmitir esperanza y llevar a las aulas de colegios e institutos una programación didáctica adaptada que permita cambiar la visión de la migración: “A nosotros, que somos de los 80 nunca se nos habló de la migración y menos utilizando un recurso audiovisual”.

“Vienen en patera porque no tienen otra opción. Se sigue distinguiendo a los migrantes que vienen en avión de los que vienen en patera, cuando éstos últimos eligen la peligrosa e insegura vía marítima no porque no puedan costearse un avión, sino por falta de otras alternativas, debido a las dificultades para la obtención de visados. El tono de tu piel sigue siendo determinante para el modo en el que vas a ser tratado y hay muchos menores siendo tratados como adultos. Su viaje no termina con la llegada a puerto”, denuncian.