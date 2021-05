La UVigo reforzará Enfermería con un máster y un doctorado únicos en Galicia

La idea es ponerlos en marcha tras la integración en una misma facultad de las tres escuelas actuales para formar a investigadores y docentes especializados en este campo

La previsión del equipo de gobierno es poner en marcha ambos títulos “en el plazo más breve posible” una vez finalice el proceso de integración de las tres escuelas actuales en una sola facultad.

La Universidad negocia con el Sergas y la Diputación de Pontevedra, sus actuales titulares, que se conviertan en centros propios. El proceso avanza de forma favorable, confirma Reigosa, pero no prevé que se resuelva hasta 2021.

“Hablé con los conselleiros de Sanidade y Educación hace poco y están encantados, también la Diputación. Pero hay alguna cuestión presupuestaria que probablemente no pueda resolverse antes y además el tema también tiene que pasar por los distintos órganos de gobierno y finalmente por el Consello Galego de Universidades. Vamos a ver si dentro de un año podemos tener alguna buena noticia al respecto”, confía.

Actualmente, hay cuatro escuelas adscritas a la Universidad. Tres de ellas son públicas y la de Povisa tiene carácter privado. Las de Vigo y Ourense pertenecen al Sergas y la de Pontevedra, a la Diputación. Su integración en una sola facultad supondría contar con una dirección única para las tres sedes. “Es la iniciativa y la voluntad del equipo de gobierno que al menos las tres públicas pasen a formar una facultad. Mantendrían cierta autonomía y sus planes de estudio. Sería bueno tanto para ellas como para la Universidad que fuesen centros propios. En muchas partes de España ya se hizo esa integración e incluso en Galicia. El rector de A Coruña, tras conocer nuestra determinación, probablemente intente hacer los mismo con una escuela adscrita”, señala Reigosa.

Las dificultades burocráticas y económicas han retrasado este proyecto que ya se planteó durante el anterior gobierno de Salustiano Mato, pero el actual rector se muestra optimista. Y una vez que se cree la facultad se implantarán el máster y el doctorado para formar a investigadores y profesores universitarios que nutran su propia plantilla.

“Ahora mismo tenemos muy buenos profesionales en los tres escuelas que vienen de distintos campos dentro de las ciencias de la salud. Pero pensamos que sería muy bueno que se abra este camino para formar a profesores específicos de Enfermería”, apunta Reigosa.

Esta nueva oferta académica también reforzaría el catálogo de la UVigo en ciencias de la salud, una rama que goza de una elevado interés por parte de los estudiantes y donde solo cuenta con los grados de Enfermería y Fisioterapia.

“Podemos esforzarnos en las titulaciones que ya tenemos. Eran superdemandadas y ahora, con la pandemia, todavía lo son mucho más. Y a pesar del pequeño incremento de plazas en Povisa tenemos que dejar, por desgracia, A muchos alumnos fuera. Son gente muy vocacional que da gusto tener en las aulas y que se esfuerzan al máximo para sacar el mejor rendimiento”, aplaude Reigosa.

“Cuando era vicerrector de Investigación organizamos unos premios con el Meixoeiro y la verdad es que el I+D en este campo tiene muchas posibilidades. Ofertar un máster y un doctorado no es para mañana, porque primero habría que lanzar la facultad. Pero es una situación en la que todos ganamos. Esta iniciativa fortalece nuestro sistema de enseñanza y de investigación y abrir este camino, que para mí es muy claro, de especialización a través del máster y el doctorado”, concluye.

La institución presume de talento para captar alumnos

El IES Santo Tomé estrena la exposición itinerante “Eu son UVigo!” protagonizada por 17 titulados y científicos más conocidos como Ledicia Costas, David Amor o Alba Aguión

“Con esfuerzo y trabajo”, la Universidad ayuda a “hacer realidad los sueños”. Es el mensaje que la institución quiere transmitir con “Eu son UVigo!”, una exposición itinerante que recorrerá institutos de las cuatro provincias, así como centros sociales y culturales, y que está protagonizada por algunos de sus egresados e investigadores más reconocidos, entre ellos, Ledicia Costas, David Amor o Alba Aguión.

El IES Santo Tomé acogió ayer el estreno de una muestra que, en palabras de su directora, María Rocío Sío, no solo pone en valor a la UVigo y a “sus grandes profesionales”, sino que supone “un acicate” para los alumnos de Secundaria.

La vicerrectora de Captación, Natalia Caparrini, destacó que la iniciativa “visibiliza” los logros de la institución a través de los éxitos profesionales y personales de sus protagonistas y busca dar a conocer su oferta de títulos en los institutos. “Y además conseguimos otros dos objetivos. Visibilizar el ámbito artístico y humanístico, porque la UVigo siempre se vincula más al tecnológico. Y también a mujeres cercanas y actuales, emprendedoras, investigadoras y creativas”, subrayó.

El rector, por su parte, señaló que “es fundamental que los jóvenes encuentren su camino” y que sepan que en su entorno existe una universidad “reconocida como una de las mejores del mundo”.

Captar el talento de los institutos gallegos para que “crezca dentro de casa”, añadió Reigosa, forma parte de la responsabilidad de la UVigo con el futuro de Galicia.

La exposición cuenta con el apoyo del Consello Social, cuyo presidente, Ernesto Pedrosa, también se desplazó ayer al IES Santo Tomé, que calificó de “dinámico, creativo, solidario y abierto”. Y recordó que la función del Consello es ser “acompañante activo” de los alumnos.

Los 17 cubos de la muestra, que incluye todos los ámbitos de conocimiento, acompañan la foto de cada protagonista con una breve reseña de su trayectoria y una frase. Algunas tan contundentes y motivadoras como las de la escritora Ledicia Costas –“Que toda a furia estoupe en letras” – o el ingeniero Diego Nodar de la e empresa Alén Space –”Da UVigo chegarás ao lugar que soñes, ao espazo e máis aló con traballo duro, perseveranza e altas doses de motivación!”–.

“Espero que la exposición llegue a la gente más joven que no sabe qué estudios escoger como me pasó a mí en su momento. Pero encontré mi lugar en la facultad. Me motivaron mis compañeros y profesores que ahora también son mis amigos” Federico Fernández - Profesor de Bellas Artes y Premio Nacional de Ilustración Infantil en 2002

También son inspiradoras las trayectorias del docente e investigador Pablo Romero, que ha colaborado con Netflix; Martiño Prada, que lidera desde Nueva York el equipo de traducción de Spotify; Jesús Cal, del departamento de ventas y mercadotecnia de Tesla; Lorena Alba, responsable del Área Logística de Inditex; o el catedrático Jesús Simal, uno de los mejores investigadores del mundo en su ámbito.

Dos de los protagonistas estuvieron ayer en el IES Santo Tomé. Federico Fernández, profesor de Bellas Artes y Premio Nacional de Ilustración Infantil en 2002, recordó que su compañero Óscar Villán obtuvo el mismo reconocimiento tres años antes. “Espero que la exposición llegue a la gente más joven que no sabe qué estudios escoger como me pasó a mí en su momento. Pero encontré mi lugar en la facultad. Me motivaron mis compañeros y profesores que ahora también son mis amigos”, destacó.

“Me hubiese encantado que gente cercana me inspirase” Bibiana Rodiño

Bibiana Rodiño, ingeniera, CEO y fundadora de BETA Implants, dijo estar “orgullosa” de formar parte del proyecto. “Me hubiese encantado que gente cerca me inspirase y me ayudase a ver el potencial de formación de la UVigo cuando era estudiante. Y nunca pude imaginar que mi cara estaría en un instituto”, reconoció entre risas.

Las cuatro copias de la exposición recorrerán Galicia a petición de los centros. Tras la inauguración de ayer en Vigo y en el IES Otero Pedrayo de Ourense, el lunes llegará al Lucus Augusti de Lugo y al Eusebio da Guarda en A Coruña.