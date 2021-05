A "lomos" de Manuel Castro: así rompieron la icónica escultura de Vigo

Al menos dos personas estarían implicadas. El brazo fue localizado por una patrulla de la Policía Local a primera hora de la mañana de pasado lunes en las inmediaciones de la estatua. Pero la habían roto horas antes. Concretamente, pasadas las once de la noche del domingo. Es una de los datos que han podido confirmar ya los investigadores gracias a las cámaras de vigilancia del Museo Marco.

¿Cómo rompieron la escultura?

Según ha podido saber este periódico, las cámaras captaron como un hombre alto se subía a "lomos" de la escultura de Manuel Castro. Fue al filo de la madrugada del domingo al lunes. Pero no solo eso. Según las primeras investigaciones, se cree que no estaría solo, ya que en un momento se distingue el destello de un flash. Probablemente su acompañante no quiso perder la oportunidad de retratar este irresponsable comportamiento. De hecho, ya se han hecho y se seguirán haciendo barridos en las redes sociales por si apareciera alguna de estas fotos que pudiera ayudar a la investigación.

Los investigadores creen que la persona que rompió el brazo fue fotografiada por un acompañante

Tras unos segundos subido sobre la escultura de Manuel Castro, de repente se distingue como el joven cae al suelo, momento en el que se habría roto el brazo. Pese a que tras este susto todo haría pensar que saldrían corriendo, a priori, y hasta donde captan las cámaras, no es así. El brazo quedó en el suelo y los jóvenes continuaron caminando en dirección a Urzáiz.

Como avanzó el propio alcalde, Abel Caballero, el Concello tratará de dar con los vándalos que rompieron la escultura. "Lo vamos a reponer y la policía ya está investigando. Es un acto lamentable de unos vándalos que confío que encontremos y, por lo tanto, podamos denunciarlos delante de los jueces", advirtió esta semana el regidor olívico.