Vigo después del estado de alarma, ¿qué se puede hacer?

El segundo estado de alarma de la pandemia tiene las horas contadas. A partir de la media noche del sábado para el domingo desaparecerán buena parte de las restricciones que hasta ahora condicionaban la vida de los vigueses. Pero no todas. Tal y como detalló el presidente Alberto Núñez Feijóo después de la reunión del comité clínico, Vigo estará condicionada por las medidas que se adoptarán para los municipios en nivel medio-alto.

Toque de queda:

Este sábado se termina el toque de queda que hasta ahora funcionaba entre las 23.00 y las 06.00 horas. A partir del sábado se podrá estar fuera de casa a cualquier hora del día. Aunque no habrá libertad total para moverse por donde cualquier lugar y reunirse con quien se quiera. Aunque no haya toque de queda, sí que habrá limitaciones de un horarios en la hostelería y también para las reuniones entre no convivientes. En lo que respecta a este segundo punto, el presidente Feijóo anunció que no podrán producirse encuentros entre no convivientes, ni en la calle ni en domicilios, entre la una y las seis de la madrugada.

Hostelería

El principal cambio entre Vigo y otros municipios en diferente nivel de riesgo de transmisión se encuentra en los bares, cafeterías y restaurantes. Al permanecer el concello -de momento- en nivel medio-alto, los aforos en la hostelería serán más reducidos. En realidad, tal y como estaban hasta hoy. En el interior de los establecimientos el aforo máximo permitido es del 30% y en las terrazas podrán ocuparse el 50% de las mesas. Por lo demás, las medidas serán iguales a las del resto de Galicia con la excepción de los municipios en riesgo extremo. Los bares y las cafeterías ven como se amplía su horario hasta las 23.00 horas y los restaurantes, hasta las 01.00 horas de la madrugada. El número máximo de personas no convivientes que se pueden agrupar en cada mesa mantiene las mismas limitaciones que en la situación actual: cuatro en interiores, seis en exteriores.

Reuniones sociales

El fin del estado de alarma trae consigo cambios en diferentes ámbitos, pero este no es uno de ellos. La Xunta ha decidido no cambiar la normativa en lo que a reuniones entre no convivientes se refiere. Tanto para los encuentros dentro de los domicilios como fuera de ellos, la directriz es idéntica: cuatro personas no convivientes en interiores o espacios cerrados y seis personas en exteriores o ambientes abiertos.

Movilidad

Galicia ya no estará cerrada perimetralmente desde el domingo. Estará abierta la frontera sur con Portugal y también la este con Asturias y Castilla y León. Cualquier vigués podrá salir de la comunidad o viajar a Portugal. También se podrá volar desde el aeropuerto de Vigo. Las únicas excepciones serán los concellos cerrados perimetralmente al estar en nivel máximo de alerta (Padrón, Cambados, Vilanova de Arousa, Laza y Cualedro). Por otro lado, todos los pasajeros que aterricen en Peinador tendrán a su disposición pruebas PCR a las que someterse de forma voluntaria en la misma terminal.

Ocio nocturno

Las discotecas seguirán cerradas a la espera que la Xunta termine de concretar su proyecto piloto con controles de aforo, ventilación y registro de clientes, entre otras cosas.