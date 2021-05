El perrito Fox

Nos hemos hecho por culpa de nuestra fotógrafa Marta G. Brea un poco animalistas (o sea sin exagerar, ni especistas ni igualitaristas ni mucho menos activistas antiestatistas y anarquistas-veganos), y hoy os traemos otra bella y tierna estampa animal, no solo por Fox, el can horadador, sino por ese paisaje que conmueve en la playa de A Punta (A Guía, Teis), con marea baja y buen tiempo. Ese “canciño” que practica un instinto ancestral heredado de los lobos estaba además contento porque acababa de ser adoptado en la protectora Os Biosbardos por un colega nuestro. ¡Mirad cómo horada!

¡Vaya 16 tacos, DOT, prenda!

¡Cómo ha pasado el tiempo! Dieciséis años transcurrieron ya, como un rayo, desde que desde este portal de papel di la bienvenida no sé si a Chachacha Estudio o a la revista DOT, aunque tanto monta monta tanto, porque comparten existencia, de modo que el Chachacha es un fresco estudio creativo e independiente de comunicación visual, especializado en diseño, ilustración y motiongraphics, y la revista Dot Galicia es un proyecto (¡de papel!) que nació en 2005 como revista cultural y que poco a poco se ha convertido en mucho más. El culo flojo (por inquieto) creativo de Raúl Bermúdez anda como director detrás de todo este tinglado con un equipo eruptivo y ahora nos cuenta Paula Cermeño (que a mí me recuerda a la Ana de su mismo apellido) que la Revista Dot celebrará su 16 aniversario con música, exposiciones y mercado de artes. Un evento que, el sábado 15, tendrá como marco la ajardinada y floral Fundación Sales que tanto cuida Elisabeth Taylor, en el que habrá siete conciertos, exposiciones, un mercado de artistas, artesanos y la participación de diversos colectivos culturales vigueses. ¿El motivo? Pues ese por el que empezamos a escribir hoy, la celebración del 16 aniversario (15+1, dicen ellos) de La Revista Dot, que se edita cada mes en formato físico y digital desde 2005.

El terraceo de los de Eladio

Mira por donde, también cumple 16 años Eladio y los Seres Queridos. Me encuentro no digo dónde pero en un sitio honesto con Óscar Durán (Uka) y mientras libamos un agua mineral incluso sin gas me cuenta que ese grupo en que bajea, digo los de Eladio, podrá presentar por fin su último disco, Academia, de forma oficial en Vigo. El disco se publicó el 6 de marzo de 2020 y pasó lo que pasó. Esta maldita pandemia no les permitió hacerlo el año pasado y, tras dos aplazamientos, ahora sí lo podrán presentar y además por todo lo alto dentro del Festival TerraCeo e inaugurando las sesiones vermú. Como dice su canción, himno no-oficial de la ciudad; El tiempo del futuro está aquí… Concretamente el sábado 5 de junio a las 13.00 podréis vermutear ante ellos y no os despistéis sus adictos porque las entradas ¡¡¡¡¡están volando!!!! ¿Y dónde podréis comprarlas? Pues en www.teuticket.com, pero también es posible adquirirlas de forma presencial en la oficina de este periódico que lees, ubicada en la calle Policarpo Sanz, 22.

Y una cita con Silvino Silva

Y si os apetece una cita cultural en vez de un vino, tenéis en el Instituto de Estudios Vigueses, –el próximo jueves, a las 19.30, Cánovas del Castillo, 2– la presentación del libro Silvino Silva. Xamaruas dos arxinas, escrito por Mercedes Bangueses. Un estudio sobre la vida, obra y pensamiento de este escultor cuya obra en piedra, muy abundante en los espacios públicos de nuestra ciudad, habla de su extraordinaria capacidad de trabajo y de la admiración que tenía hacia los arxinas, los canteros que hablaban en el verbo, y a los que consideraba xamaruas, compañeros.