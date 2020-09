Los positivos afectan ya a más de veinte colegios y guarderías de Vigo y su área

Al igual que entre la población, el nuevo coronavirus se expande por los centros educativos. La Consellería de Sanidade informó ayer de 28 positivos confirmados entre los alumnos de 22 centros educativos de Vigo y su comarca. Representan solo un 5,7% de los pacientes que atraviesan en estos momentos la enfermedad en todo el área sanitaria viguesa. Además, por el momento, no se ha comunicado ningún brote en el interior de ningún colegio.

De hecho, según los datos facilitados por la Xunta, en la mayoría de los veintidós centros afectados -veinte colegios y dos escuelas infantiles- solo se registran uno o dos casos de menores con la infección Covid-19. A excepción de el Centro Plurilingüe María Auxiliadora, Salesianos, donde ya registran dos brotes cada uno de los cuales afecta a dos hermanos. En ambos casos, se sospecha que el contagio se habría producido en el ámbito familiar.

La Dirección del centro explica que, a través de la plataforma de notificaciones EduCovid, recibió la alerta del positivo de esta segunda pareja de hermanos, que ya llevaban varios días sin acudir a clase, tras conocer su contacto con un contagiado. Aunque aún no han recibido indicaciones de Educación, por precaución, sus compañeros y docentes no acudieron ayer a clase. Se trata de un aula de 2º de Primaria, con 25 chicos, y otra de 4º de Infantil, con 15 niños que, por su edad, no tienen que usar mascarilla y constituyen grupo burbuja.

Se espera la reincorporación de los compañeros del primer positivo, de 5º de Primaria, el 28 de septiembre, tras dar todos negativo. El curso de su hermana no se ha visto afectado, al ser de Secundaria y no haber empezado las clases.

En la ciudad de Vigo hay una escuela infantil afectada, - Lacaba, que fue el primer caso notificado- y otros once colegios. En el Pintor Laxeiro se notificó un segundo caso, en 5º de Infantil. El primero fue en 1º de Primaria. Ambas clases están confinadas. En el Alba se mantiene un caso. En el colegio El Pilar, Maristas se declaró uno en 2º de Primaria. En una carta dirigida a las familias, la Dirección comunicó el cierre del aula y la necesidad de poner en cuarentena durante diez días a las niñas y niños de este grupo estable de convivencia así como a los docentes, siguiendo las indicaciones del equipo Covid-19 de la Xefatura Territorial de Saúde. Seguirá impartiendo clases de forma online.

En el colegio Losada se registra otro caso, al igual que en el Castelao o el de A Doblada, el Miralba y el Lope de Vega. En el Mariano, permanece en aislamiento la clase de 25 niños de 4º de Infantil.

La Xunta informa también de un caso en Las Acacias-Montecastelo, pero la dirección del centro niega que, a última hora de la tarde de ayer, tuvieran notificación de ningún alumno o profesor afectado.

En Mos, Educación comunica un caso en el Pena de Francia. En Redondela, dos en Outeiro de Penas. En Nigrán, uno en el Estudio y otro en su escuela infantil . En Tomiño, uno en el Pedro Caselles Beltrán y otro en Sobrada. En Ponteareas, otro en el centro integrado de formación profesional A Granxa. En Baiona, en los colegios de Belsar y Fontes-Baíña. En O Porriño, el del centro de educación especial Aceesca .

La comunicación de la Xunta sobre centros educativos afectados no es muy precisa, ya que solo notifica el cierre de siete aulas, pero, al menos en la práctica, están aislados los de más de una decena de clases y, según cálculos estimados, rondarían los 300.

Fuera del parte oficial -puede que se registraran más tarde-, también ha salido a la luz un caso en una niña de cuatro años en la escuela de Infantil Villa Laura, que ha obligado a poner en cuarentena a 23 alumnos y la profesora desde el lunes. También en el CEIP Nº2 de Tui se ha confinado a un aula de niños de tres años.