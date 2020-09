Vigo reabre todas las instalaciones deportivas municipales tras cerrarlas en marzo por el coronavirus

Miles de vigueses podrán al fin volver a hacer deporte en las instalaciones deportivas municipales del Concello de Vigo. Según acaba de informar el Ayuntamiento a través de su página web, se levanta la suspensión de actividades deportivas que se dictó en marzo para reducir los riesgos de contagio por coronavirus. Se produce solo unos días después de que el PP reclamará su apertura.

Esta reapertura beneficia a todas aquellas personas que realizan deporte en alguno de los siguientes recintos: pabellones del Carme, de Teis, de Valladares, de As Travesas, de Samil, de ETEA, de Navia, de O Berbés, Bouzas, Coia, Teis, Castrelos, Coruxo, Valladares, Bembrive, Lavadores, Carballal, Sárdoma y Candeán; los campos de fútbol municipais Monte da Mina, Bouzas, de Meixoeiro, San Andrés de Comesaña, Carballal, Candeán, A Guía (Teis), Sárdoma, Campo del Vao (Coruxo), de Fragoselo y las pistas de atletismo de Balaídos.

"Visto o informe de data 14/09/2020, asinado polo xefe do servizo de Deportes, conformado polo adxunto á Xefatura do servizo e polo Concelleiro-Delegado de Deportes parece aconsellable, unha vez expirada a vixencia do estado de alarma, o levantamento da suspensión temporal da actividade nas anteditas instalacións deportivas municipais, coas normas de uso axeitadas para o cumprimento das debidas condicións sanitarias", se argumenta en la resolución que acaba de hacer pública el Concello.