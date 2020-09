El PP solicita la apertura inmediata de los centros deportivos municipales en Vigo

"Estamos delante de un pabellón municipal fantasma, que nunca se llegó a inaugurar. Es uno de los quince pabellones deportivos que tenemos en la ciudad, pero que no podemos utilizar". Como tampoco podemos los de "Coruxo, Castrelos, Bembrive, Lavadores, Teis, Bouzas... que se cerraron durante el confinamiento y así han quedado, no se han vuelto a abrir" afirmaba esta mañana en rueda de prensa, delante del centro deportivo municipal del Romil, la concejala del grupo municipal del PP de Vigo, Teresa Egerique.

"Hay miles de personas esperando por la reapertura de sus pabellones de proximidad, donde desarrollan las actividades deportivas, tanto los clubes, como las familias". Por eso, desde el PP de Vigo solicitan al Concello que abra los centros deportivos municipales e informe a los usuarios de cuál va a ser su planificación. "Los padres intentan apuntar a sus hijos en las escuelas deportivas sin saber siquiera si se van a desarrollar. Algunas se están cancelando", ha añadido Egerique.

Desde el Partido Popular proponen una fórmula de autogestión por parte de los clubes usuarios de la zona, que son los que controlarían el número de usuarios y los horarios, además de un mantenimiento específico para centros deportivos.

Así, la concejala Teresa Egerique concluyó asegurando que "en los últimos años, con Abel Caballero, no le ha dado al deporte la importancia que se merece. Se ha preocupado mucho de ir a poner las medallas en las clausuras de los cursos o en las competiciones escolares, pero no se ha impulsado un plan para el deporte, no se ha querido colaborar con otras administraciones y se está dejando morir la actividad por la falta de interés. Lo vemos hoy claramente con el caso de los pabellones deportivos, a día 16 de septiembre cerrados, y sin ninguna noticia ni para trabajadores ni para usuarios".