Al menos en ocho centros educativos de Vigo y su entorno ya ha entrado el virus

La vuelta a las aulas está siendo algo accidentada en el conjunto de Galicia en términos de positivos entre los alumnos. En Vigo y su área, según informó ayer la Consellería de Sanidade, hay al menos diez contagios por coronavirus en ocho centros educativos. La Xunta también incluye un noveno, el colegio Lar, pero FARO ya informó ayer que se trató del falso positivo de una niña, que en la segunda PCR dio negativo y que por tanto ella como sus compañeros de segundo de Primaria podrán abandonar la cuarentena y volver a clase mañana.

Los dos más afectados por el virus son el Salesianos María Auxiliadora de Vigo y el CEIP Outeiro das Penas, en Redondela. En el primero se registró un positivo en quinto curso que obligó a poner en aislamiento y a hacer la prueba a 24 niños que compartieron aula con la persona infectada y también a la profesora y a hacerle la prueba a todos ellos. Sanidade informaba ayer de un nuevo positivo en este centro, por lo que todo apunta a que otro niño se contagió por estar en contacto con el primer alumno infectado.

El colegio redondelano Outeiro das Penas también cuenta con dos positivos, que resultan ser hermanos que pertenecen a dos cursos diferentes y que ha obligado a poner en cuarentena por tanto a los 25 alumnos de cada una de esas clases, para un total de cincuenta, además de los profesores. La buena noticia es que los resultados de las PCR que se están realizando entre todos ellos están dando negativo, por lo que el virus se ciñe de momento a esos dos hermanos.

Respecto a la guardería Lacaba de Alcabre, una niña se infectó pero todos sus compañeros y la educadora ya dieron negativo, aunque tienen que continuar con la cuarentena domiciliaria de catorce días. Ayer, sin embargo, la Xunta comenzó a informar sobre los positivos que les consta en todos los centros educativos en función del área sanitaria. Y en Vigo añadieron otros cinco. Uno de ellos es el CEEPR Aceesca, de Porriño. En este caso, sin embargo, hay una pequeña controversia: el informe de la Xunta de ayer hace referencia hasta la última hora del pasado viernes, y a la Consellería de Educación le consta que hay un positivo. Desde la dirección del centro, no obstante, aseguran que en sus instalaciones no tienen a ninguna persona contagiada. En el CPR Estudio de Nigrán la Xunta informa de otro positivo, pero la dirección del centro explica que se trata de una profesora que ni siquiera ha pisado el colegio porque lleva en cuarentena desde agosto y, por tanto, sin incorporarse a su puesto de trabajo. No es necesario, al menos en este caso en Nigrán, poner a ningún niño en cuarentena al no haber estado en contacto con esa maestra.

Los otros colegios en los que se ha notificado un contagio son el CEIP Plurilingüe Lope de Vega (Vigo), CEIP de Sobrada (Tomiño) y el CEIP Plurilingüe Alba (Vigo), con un positivo en cada uno de ellos. En estos tres centros, sin embargo, no ha trascendido todavía si el contagiado es un niño o un profesor.

A nivel general, en el área sanitaria de Vigo se han producido 46 infecciones en 24 horas, según el último informe de la Consellería de Sanidade, por lo que los casos activos suman ya 431. Hay que señalar, además, que el virus ha entrado en otra residencia, concretamente en la de Santa Marta, en la que un trabajador ha dado positivo.

Donación médula ósea

Por otro lado, el área sanitaria de Vigo se sumó ayer a la conmemoración del Día Mundial del Donador de Médula ósea con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la donación para los tratamientos de algunas enfermedades como la leucemia aguda. El servicio de Hematología del Chuvi celebra 35 años de actividad con más de 800 trasplantes de médula ósea realizados.