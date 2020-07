"Todos teníamos mascarilla, pero no hubo más medidas de seguridad"

El vigués Martín López-Guerra fue uno de los pasajeros que compartió autobús con el hombre que estaba contagiado con coronavirus. Este joven de 27 años, ingeniero industrial en nómina de una empresa de Madrid, se encuentra desde el inicio de la pandemia teletrabajando desde casa de sus padres en la ciudad olívica. Esta semana se desplazó a la capital a realizar unas gestiones, y el jueves de madrugada cogió el bus nocturno que lo traía de vuelta a Vigo con la mala fortuna de compartir espacio con un positivo por Covid-19. "Tengo que decir que todos los que entramos en el autocar lo hicimos con mascarilla, nadie estaba desprotegido. Pero las medidas de seguridad y de prevención terminaron ahí. No hubo ni toma de temperatura ni control a la hora de acceder al bus y todo se dejaba a expensas de los pasajeros", relata Martín López-Guerra.

Este joven ingeniero industrial de Vigo, que antes del estallido de la pandemia vivía en Madrid pero que desde entonces ha vuelto a casa de sus padres, asegura que al subir al autocar no detectó síntomas sospechosos en ninguno de los viajeros. "Luego en el trayecto tampoco me fijé mucho, porque estuve todo el viaje durmiendo y cuando me desperté ya habíamos llegado a la estación de autobuses de Vigo", reconoce.

Este viajero permaneció ajeno a todo lo que estaba sucediendo y se enteró de que había un positivo en el autobús cuando el Sergas lo llamó ese mismo día a las 20.30 horas para informarle de lo que había pasado. "Me dijeron que tengo que pasar una cuarentena de catorce días y que me harían la prueba si Medicina Preventiva lo consideraba necesario", explica el joven. Ahora recibe llamadas diarias del Sergas para realizarle un seguimiento, especialmente para saber si ha desarrollado algún síntoma, y en ese caso se le haría la prueba. "Me encuentro perfectamente", asegura.

Desconoce si estaba sentado cerca del hombre contagiado y asegura estar tranquilo por la situación "porque llevé la mascarilla puesta durante todo el trayecto, incluso mientras dormía". "Aunque sí me gustaría saber a qué distancia estaba", reconoce. El hecho de que sea uno de los trece pasajeros a los que se ha decidido confinar deja entrever que era uno de los que viajó cerca del infectado.

La cuarentena la tendrá que pasar ahora en la casa familiar, pero completamente aislado en su habitación ya que además sus padres pertenecen a un grupo de riesgo al ser de una edad avanzada.

"Tenía varios viajes programados para estos días y los he tenido que cancelar al no poder salir. Es un contratiempo importante", reconoce.