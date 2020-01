Música y poesía contra las balas. La Asociación do Monte Galego y Free Fox. Nuestros Amigos los Zorros convocan una concentración delante de la entrada municipal del Museo MARCO de Vigo contra la caza del zorro en Galicia. La concentración de la ciudad olívica, que se celebra bajo el lema "No estás solo amigo zorro", tendrá su réplica en otras once ciudades españolas y contará con el respaldo de hasta 36 asociaciones animalistas de todo el territorio nacional.

La convocatoria llega pocos días después de que, no sin polémica, se hayan celebrado en Galicia varios Campeonatos de Caza del Zorro, una serie de torneos que cuentan con la autorización de la Xunta y en los que a cada grupo de nueve cazadores se les asigna una zona determinada del bosque, a la que acuden acompañados de un juez, quien es el encargado de juzgar quién ha abatido más ejemplares y si lo ha hecho de la forma adecuada.

La manifestación de Vigo contra la caza del zorro contará, además, con la participación de artistas y escritores gallegos. Entre otros, la Asociación do Monte Galego ha anunciado la asistencia de la poetisa Siliva Penas, de la violinista y cantante Patricia Moon o del guitarrista Adolfo FH. El actor Antonio Durán 'Morris' será encargado de leer el manifiesto para, según ha escrito en su perfil de Facebook, "loitar contra este atentado criminal contra a vida animal. As alimañas somos nós".

Más de 200.000 firmas contra la caza de zorros

La Asociación Animalista Libera ha reunido más de 209.000 firmas a través de la plataforma Change.org en contra de la caza de zorros con perros en Galicia, una de las "modalidades más crueles".

Según ha explicado este sábado la organización en un comunicado, con la petición reclaman modificar el Código Penal para que la "la crueldad o maltrato de fauna silvestre esté tipificada como delito" y para que las normas autonómicas prohíban el uso de jaurías de canes para las cacerías.

Los animalistas han destacado que piden el veto del uso de perros en estas prácticas porque "provoca lances crueles con los zorros y otros animales silvestres que no solo no impiden los cazadores, sino que los graban y difunden".

Además, han denunciado que ni la Xunta ni la "entidad promotora de esta salvajada" han publicado las fechas de las convocatorias de los "campeonatos para masacrar zorros" que restan en el calendario de competiciones deportivas.

En este sentido, la asociación ha recalcado que la falta de publicidad de las citaciones "supone un riesgo para el conjunto de la ciudadanía" por ser una actividad que "ha provocado 16 muertes en la última década".

Asimismo, los animalistas han criticado que el Gobierno gallego "financia con dinero público" a escopeteros a través de convenios con la Consellería de Medio Ambiente y la Secretaría Xeral para o Deporte, lo cual consideran "una subvención indirecta para organizar estas matanzas encubiertas como pseudocompeticiones".